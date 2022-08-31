影／打臉歷任？近百年國小缺活動中心 盧秀燕：不可思議
台中市大甲區文昌國小多功能活動中心興建工程今天舉辦動土典禮，台中市長盧秀燕表示，文昌國小快100年，規模不小，歷史悠久，竟然100年來沒有一座禮堂（活動中心），真的有點不可思議，她相信有很多人爭取，有很多原因沒蓋，可能大家不重視，或經費沒認真籌備。
盧秀燕致詞時說，一個文風鼎盛，人才倍出，歷史悠久，學生數千人的學校，竟然沒有禮堂，像校長所說很心酸，畢業典禮大家都在自己學校，師生共聚一堂，家長也參加，可以在自己學校辦畢業典禮，但文昌國小學生要搭遊覽車，到別地舉行畢業典禮，刮風下雨沒地方上體育課，其他學校有大禮堂可上體育課。
盧秀燕表示，這所學校要辦活動，學校也沒有展演場所，她覺得非常不可思議，她上任後台中市議員吳敏濟找她，吳說他孫子讀文昌國小，一直覺得對不起孫子，學校沒有禮堂，他要求編列預算蓋禮堂，這是學校百年心願，盧秀燕說，她仔細查，發現歷任校長和市長都有規劃，規劃很多年，但沒有人肯出錢，總經費約5000萬元，中央和地方沒有經費。
盧秀燕說，她是六都中唯一女市長，市政府下定決心蓋活動中心，因為再怎麼窮不能窮教育，要說到做到，這句話不是口號和政見，她下定決心要編預算，去年編2000萬元，今年編3000萬元，湊齊經費，今天可以開工，工程如順利，後年可完工，再忍一到二年，校園建設才一應俱全，有教室、操場和禮堂，這才是一所小學。
台中市教育局今天上午舉辦「台中市大甲區文昌國小多功能活動中心興建工程」動土典禮，工程經費5120萬元，預計2024年6月完工，文昌國小創校已95周年。
教育局長楊振昇表示，文昌國小位在大甲行政中心，市府投入5120萬元，預計興建新建地上1層活動中心，包含羽球場、舞台、器材室及相關附屬空間，未來完工將可給學生一個安全健康的運動環境，提升學生運動精神、強健體魄。
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