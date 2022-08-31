快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

台中開學首日 學生確診班級停課家長要崩潰

中央社／ 台中30日電

今天是台中市111學年度開學首日，許多家長才將小孩送到學校，就收到學校簡訊通知，因為班上有學生確診而停課3天，部分家長收到通知忍不住說「還有什麼比這更崩潰的？」

今天是台中市開學第1天，市長盧秀燕一早赴烏日國小視察學校防疫情形，現場設置額溫量測器及酒精噴霧，盧秀燕在校門口迎接師生，一一向魚貫入校的小朋友們道早安。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多家長送小孩到學校上課後，有家長還不到中午就收到學校簡訊通知，說班上有學生確診，建議家長立刻接孩子回家，並將停課到9月1日，家長收到訊息都感到無奈，沒想到才將小孩送到學校，又得忙著接小孩回家。

還有一名何姓媽媽晚上也收到學校老師傳來訊息，說班上有學生快篩陽性確診，因為今天有到校，所以從8月31日停課到9月2日，改為線上課程，何媽媽對此覺得「還有什麼比這更崩潰的？」也有其他媽媽則認為，才開學第1天，又沒怎麼接觸，有需要停課嗎？

台中市教育局表示，台中市0到17歲的小朋友及青少年確診率超過18%，開學首日就有87個班級因為有學生確診而停課。

教育局指出，30日到中午為止，通報新增確診學生人數共144人，依照教育部最新停課標準「1人確診，該班停課3天」的規定，經統計停課班級數達到87班。

停課 台中市

延伸閱讀

資優班狼師案 蔡其昌：市府勿迴避 盧秀燕：公平調查

台中市各黨議員聯袂登記共同作戰 各大陣營秀肌肉

公立國中小吹冷氣不用錢 中市修正草案遭退回

校長涉性侵案遭批打假球 盧秀燕：決心申張公平正義

相關新聞

影／打臉歷任？近百年國小缺活動中心 盧秀燕：不可思議

台中市大甲區文昌國小多功能活動中心興建工程今天舉辦動土典禮，台中市長盧秀燕表示，文昌國小快100年，規模不小，歷史悠久，...

委外路邊施工「沒防護」人車怕怕 中市府：加強稽查開罰

台中市議員發現市府委外單位施工時，臨路沒有圍籬，萬一有碎石噴賤傷到路過的人車？兩議員質疑，工地安全是誰負責？萬一傷及民眾...

芬園鄉長登記 林世明今由陳吉仲陪同、洪千芸明登記

競爭激烈的彰化縣芬園鄉長選舉，爭取連任的現任民進黨籍鄉長林世明，今天上午由農委會主委陳吉仲、民進黨彰化縣長參選人黃秀芳及...

樹根成路障居民陳情移除 中市府：有計劃著手淘汰

人行道黑板樹浮根、竄根與民爭路，曾發生民眾被絆倒骨折。台中市議員黃馨慧說，種樹要重質重量，對於行道樹種植與後續維護管理不...

開學日 台中啟動班班有冷氣

昨天開學日，台中市長盧秀燕到烏日國小視察。盧秀燕說，台中市是六都最早推動「班班有冷氣」，台中市331校、1萬多間教室都已...

行駛4村 鹿谷幸福巴士啟用

南投縣公共運輸不發達，鹿谷鄉公所爭取設立幸福巴士昨天啟航，從鹿谷市區行駛到鳳凰村田底，可服務4村民眾交通需求；埔里鎮長照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。