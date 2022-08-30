鹿谷鄉幸福巴士2.0上路 學生不用擔心遲到

南投縣鹿谷鄉長期缺乏公共運輸系統，南投縣政、鹿谷鄉公所爭取設立幸福巴士今天啟航，將以七人座小巴士行駛鹿谷串連凍頂、永隆、二城、鳳凰到田底，增加鳳凰谷鳥園支線公共運輸系統，解決沿線學生上下學交通問題。

鹿谷鄉幸福巴士2.0啟用，由鹿谷國中華青太鼓隊、廣興國小茶鄉鹿谷弦樂團表演揭開序幕，在鹿谷鄉長邱如平、台中監理所長楊聰賢、杉林溪總經理劉聰智、縣議員黃東灝、吳瑞芳、鄉代會主席林智鴻等人見證下啟用。

南投縣工務處交通科長王丞達說，鹿谷鄉幸福巴士是繼中寮、集集、埔里、信義、魚池、草屯後第七個開辦鄉鎮，也是縣府首次發給團體及個人汽車運輸業執業執照，除了固定路線也有彈性預約服務。

幸福巴士鳳凰支線從鹿谷市區直通鳳凰村田底 ，服務鹿谷、鳳凰、永隆、彰雅等4村村民往返鹿谷市區的需求。路線全長13公里，每周一至每周五，最早一班上午7點由鹿谷發車、田底則是7點40發車，末班車下午4點50分鹿谷發車、田底5點30分發車，提供高齡者、學生、民眾運輸服務。

邱如平感謝台中監理所、南投縣政府大力支持補助，以及杉林溪捐贈七人座巴士，讓鄉民回家的路不再那麼遠，也解決許多民生問題。

鹿谷鄉幸福巴士2.0由永隆社區發展協會營運，已招募6名職業駕照司機；一輛專車行駛固定和彈性路線，另由司機自備一輛行駛彈性路線，固定路線將於多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備完備後開始試營運。