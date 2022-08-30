大甲中山路人行道破損 民代爭取195萬修復下月完工
台中市大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天邀相關單位會勘，中市府表示，人行道修復工程已動工，經費195萬元，預計下月底完工。
施志昌今天邀集台中市養護工程處海線工程隊、大甲區公所與義和里長洪黃素貞到現場會勘損壞狀況與施工進度，海線工程隊表示，人行道修復工程已動工。
施志昌表示，人行道是偏鄉少有的基礎建設，尤其在海線許多人行道長期以來年久失修，去年義和里長洪黃素貞與當地居民反應，位於義和二路與義和三路中間之中山路一段的人行道損壞，路面不平整，路人通行有可能遭絆倒之疑慮，輪椅與嬰兒推車的通行也受到阻礙。
施志昌說，去年請海線工程隊將此路段之人行道列入修復評估，現在已開始動工，讓一般用路人、身障者與父母推嬰兒車能更順暢與安全，未來若人行道有足夠寬度，也會爭取設置公車候車亭。
海線工程隊表示，中山路一段目前損壞之人行道長度為378公尺，面積為850.5平方公尺，此次人行道修復將使用濕式紙模增進人行道的服務水準，現在已經開始動工，修費工程經費195萬，預計9月底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言