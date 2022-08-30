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大甲中山路人行道破損 民代爭取195萬修復下月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中市大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天邀相關單位會勘，中市府表示，人行道修復工程已動工，經費195萬元，預計下月底完工。

施志昌今天邀集台中市養護工程處海線工程隊、大甲區公所與義和里長洪黃素貞到現場會勘損壞狀況與施工進度，海線工程隊表示，人行道修復工程已動工。

施志昌表示，人行道是偏鄉少有的基礎建設，尤其在海線許多人行道長期以來年久失修，去年義和里長洪黃素貞與當地居民反應，位於義和二路與義和三路中間之中山路一段的人行道損壞，路面不平整，路人通行有可能遭絆倒之疑慮，輪椅與嬰兒推車的通行也受到阻礙。

施志昌說，去年請海線工程隊將此路段之人行道列入修復評估，現在已開始動工，讓一般用路人、身障者與父母推嬰兒車能更順暢與安全，未來若人行道有足夠寬度，也會爭取設置公車候車亭。

海線工程隊表示，中山路一段目前損壞之人行道長度為378公尺，面積為850.5平方公尺，此次人行道修復將使用濕式紙模增進人行道的服務水準，現在已經開始動工，修費工程經費195萬，預計9月底完工。

台中大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供

人行道 施志昌 台中市

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