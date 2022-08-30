彰化十大金質獎出爐 蜜茶、肉乾、密麻花、折傘都獲選

彰化迎接建縣300年，縣府鼓勵縣內產業積極創新、提升品牌形象，擴大舉辦2022年彰化百大商品，前十大金質獎不只有曾榮獲彰化好禮的商家再次參加，還有創業青年、青農，甚至隱身在街區的好食、好物商家，包括蜜紅豆Q餅、仙草涼露、蜜麻花、桂圓蛋糕等，還有自動折傘、九曲杯等用品。

彰化縣長王惠美說，每件商品的背後，都代表商家對產品的堅持與驕傲，這次決選出的前十大金質獎，有縣內在地傳承老店，也有新創商店，商品都融入彰化元素與特色，充滿濃濃的彰化味，推薦做為彰化旅遊的伴手禮，或中秋佳節送禮。

2022年彰化百大商品，前十大金質獎商品包括食品類蕭家金蜂園的「自己的蜜茶自己調-黃金比例禮盒組」、朝和餅舖「蜜紅豆Q餅」、宜秦食品公司「扇形車庫百年祭盒家歡肉乾-真空系蜜汁起司珍豬瓦片」、員林食品公司「仙草涼露6入禮盒」、台灣優格餅乾學院「美好食光」、寶珍香的「桂圓蛋糕」及寶大農產食品行的「手工蜜麻花」。

非食品類的為富雨洋傘公司的「彰化風采榮耀三百 自動撥水折傘」、台明將企業公司的「九曲杯」及廣源良公司的「夏日二重奏」，網路人氣獎分別由「花壇鄉農會」的「極緻茉莉金萱禮盒」、「寶珍香」的「桂圓蛋糕」及「台明將公司」的「九曲杯」獲得。

王惠美說，9月25日彰化溪州公園中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會登場，現場將展示獲獎的百大商品與特賣活動，