公立國中小吹冷氣不用錢 中市修正草案遭退回

台中市府配合中央國中小「班班有冷氣」政策，修正台中市國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法草案，今送台中市市政會議審議，不過，草案中說明學生於校內作息時間內吹冷氣不收費，但未註明寒暑假輔導課及營隊是否收費，恐衍伸爭議。台中市長盧秀燕指示退回該修正草案，要求再做周全研討，並廣納學校人士意見後重新提出。

國中小「班班有冷氣」政策上路 ，由教育部補助公立國中、小冷氣電費及維護費。台中市教育局因應中央政策，提出「台中市國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」修正草案，7月22日經法規委員會審議通過，今送台中市市政會議審議。

教育局長楊振昇說，111年度起學校全面裝設冷氣後，公立國中小在校內作息時間內使用冷氣產生電費及維護費，已納入111年度中央對各直轄市及縣市政府一般教育補助款設算，因此在草案中增列「公立國民小學及國民中學於校內作息時間內使用冷氣所生之電費及維護費不得向學生收取」。

台中市主計處長林淑勤說，草案上註明學校作息時間內不收費，但是假日使用或是校外人士借用，是否要使用者付費？草案內應該要寫清楚。

台中市副市長黃國榮說，修正草案文字上需再斟酌，而且學生代辦費與校外人士借用不同，校外人士是否要收費也應該寫清楚，建議退回草案，避免衍生後續爭議。

台中市秘書長黃崇典表示，如果草案條文尚有爭議，建議退回草案，再做討論確定。

盧秀燕表示，政府過去對各項收支辦法都有訂定相關法規，讓各級學校配合執行，以昭公信，不過，教育相關設施使用體制今年開始有重大改變，政府新的教育經費辦法也有所調整。

盧秀燕說，學生校內作息時間吹冷氣不收費，但是寒暑假有輔導課或是營隊，不一定在學校上課時間內，是否也在不收費範圍內？校外人士又該怎麼收費？應該要有周全的配套措施。為了慎重起見，這個法案先不通過，經過仔細研討，並廣納學校人士意見後再重新送出審議。