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彰化脊髓損傷學員手做金縷樹今競賽 勸君多愛惜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會金縷藝樹盆景基礎班，學員陳柏豪和陳建璋分獲第一、第四名。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會金縷藝樹盆景基礎班，學員陳柏豪和陳建璋分獲第一、第四名。記者簡慧珍／攝影

唐詩「勸君莫惜金縷衣」很多人耳熟能詳，彰化縣一群脊髓身障者學做金縷樹，今天結訓並參加創作比賽，希望金縷樹藝術化、商品化並受到珍惜，開創他們的職涯春天。

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會今（2022）年4月到本月底，在脊新家園開辦金鏤藝樹盆景基礎班，每周上課一次，每次3小時，今天舉行結訓典禮與創作比賽，兩名學員身體不適未到，出席的8名學員競技。

38歲學員陳建璋在4歲時外出被機車撞傷，醫師診斷他恐怕變成植物人，卻在昏迷近50天醒來，留下腦部受傷、下半身癱瘓的後遺症；陳建璋說，學做金縷樹不困難，「要一直練習」，他的記憶力不好，遇到困難（忘記）就請教老師，一再練習直到記住為止。

指導老師徐榮中很肯定學員認真學做金縷樹，因為用鋁線纏繞成形需要時間，學員每次上課3小時，回家還要練習，脊髓損傷者必須避免久坐阻礙下半身血流通暢，學員要克服久坐的不舒服，能有今天的成績「實在不容易」。

評審之一的員林南區扶輪社今年度社務行政主委陳杉銘表示，金縷樹應仿照真樹木的樹形、樹葉向陽性，表現真樹的精神與美感，作品就像藝樹盆景可美化空間，越接近這種美感的分數越高。

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會執行長江信行說，協會為會員開辦很多課程，從油畫、易經、街頭藝人、電腦3D繪畫班到新開課的金縷藝樹盆景基礎班，期待培養脊髓損傷者多元才藝，建立自信及自立更生能力，金縷藝樹盆景基礎班只是開始，未來有進階班，提高金縷樹的藝術價值。

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會開課，禮聘老師教學員製作金縷樹。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會開課，禮聘老師教學員製作金縷樹。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會金縷藝樹盆景基礎班，評審和指導老師恭喜學員陳柏豪獲得第一名。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會金縷藝樹盆景基礎班，評審和指導老師恭喜學員陳柏豪獲得第一名。記者簡慧珍／攝影

久坐 身障者 彰化

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