彰化脊髓損傷學員手做金縷樹今競賽 勸君多愛惜

唐詩「勸君莫惜金縷衣」很多人耳熟能詳，彰化縣一群脊髓身障者學做金縷樹，今天結訓並參加創作比賽，希望金縷樹藝術化、商品化並受到珍惜，開創他們的職涯春天。

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會今（2022）年4月到本月底，在脊新家園開辦金鏤藝樹盆景基礎班，每周上課一次，每次3小時，今天舉行結訓典禮與創作比賽，兩名學員身體不適未到，出席的8名學員競技。

38歲學員陳建璋在4歲時外出被機車撞傷，醫師診斷他恐怕變成植物人，卻在昏迷近50天醒來，留下腦部受傷、下半身癱瘓的後遺症；陳建璋說，學做金縷樹不困難，「要一直練習」，他的記憶力不好，遇到困難（忘記）就請教老師，一再練習直到記住為止。

指導老師徐榮中很肯定學員認真學做金縷樹，因為用鋁線纏繞成形需要時間，學員每次上課3小時，回家還要練習，脊髓損傷者必須避免久坐阻礙下半身血流通暢，學員要克服久坐的不舒服，能有今天的成績「實在不容易」。

評審之一的員林南區扶輪社今年度社務行政主委陳杉銘表示，金縷樹應仿照真樹木的樹形、樹葉向陽性，表現真樹的精神與美感，作品就像藝樹盆景可美化空間，越接近這種美感的分數越高。