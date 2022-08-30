和美全民運動館拚10月動工 打造戶外200米田徑場

彰化縣和美鎮是僅次於彰化市、員林市，全縣人口第3多，但缺乏運動場館，社區辦運動賽事還要向學校借場地，縣府規劃地上3層的和美全民運動館，特別設計戶外田徑場設施，工程今天第一次開標，因未滿三家流標；縣府預計9月6日第二次上網，若順利預計10月就能動工，將是繼彰化、員林之後縣內第三座全民運動館。

和美全民運動館占地近2公頃，規劃場館設施包含有室內游泳池(含SPA)、羽球場、籃球場、桌球室、體適能中心、全齡體能訓練場以及戶外200米田徑場設施等，縣府教育處指出，有別於現有的彰化、員林運動館，和美規劃戶外200米田徑場設施是符合競賽規格的小型田徑場，滿足地放運動的需求。

和美鎮長阮厚爵指出，全民館預定地在和美與伸港、線西交界處，原為和美鎮第24公墓。有居民擔憂運動館規劃游泳池往下挖，用地原本為公墓，「心裡怕怕的」，阮厚爵指出，公墓經過遷葬程序，且現在公共設施用地相當有限，該處雖不是位在鎮中心，但腹地足夠提供居民更好的運動空間。

針對和美全民運動館聯外道路狹小，工務處指出，規劃拓寬西興路長度約277公尺，也新闢道路長度約318公尺，與基地內規畫的道路連接，私有地約1304平方公尺，地主都已同意價購並簽約，接下會進行過戶。

和美全民運動館興建經費為3.5億元，體育署將補助1億元，縣府自籌2.5億元，工程發包今天第一次開標，但僅有1家投標， 無法達審查程序資格，工務處說，依程序第二次上網，只要有1家廠商投標，工程就可如期展開，預計今年10月動土，2025年完工。