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名間四季春茶多加秘製水 鹹甜回甘獲茶飲賽優選
彰化縣大葉大學餐旅管理學系大三生郭宜靜、大二生蒲卉姍，把水果、堅果和花朵或切丁、或炒香加入南投縣當季春茶，另多加一道秘製水，讓茶湯鹹中有甜透著花果香，獨特風味為她們贏得2022名間鄉創意茶飲比賽的新秀學生組優選。
南投縣名間鄉公所推廣在地茶葉，舉辦創意茶飲比賽，向全台發出英雄帖，要以名間鄉的茶葉和水果開發飲品，比賽初選40多支隊伍從中選出6隊晉級總決賽；大葉大學今天表示，郭宜靜和蒲卉姍第一次搭檔出擊就拿到優選，實屬不易。
郭宜靜公開得獎飲品「四季珍嚐」的調製配方，新鮮鳳梨汁、桂花糖漿、百香果糖漿、瓜子水和冰塊，倒入名間鄉的四季春茶，以搖盪法讓冰塊撞擊產生綿密泡沫，突顯出茶香與鳳梨香，瓜子水應該是致勝秘器，先炒香葵瓜子再倒開水，水中同時有瓜子的清香與鹹甜味，可融合鳳梨酸甜與桂花甜香，最後放入切丁的帝王鳳梨增加飲用時的咀嚼口感。
蒲卉姍說，比賽指定使用名間鄉的茶葉與當季特產，她們起初用鳳梨醬混合茶湯，並不適口，於是改用新鮮鳳梨，在系上老師陳俊華指導下，一再調整配方、比例並請同學朋友試喝，最後加入自製瓜子水調和其它食物原料的味道，費時兩個月成功開發飲品，能得獎真的很開心。
指導老師、烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授陳俊華表示，名間鄉公所舉辦2022名間鄉創意茶飲比賽，針對年輕人喜愛喝手調茶飲的風氣，舉辦比賽以鼓勵年輕人多喝茶，餐旅系郭宜靜與蒲卉姍的作品獲評為新秀學生組優選，獎金5000元，比獎金還有鼓勵意義的是激勵年輕人在國產茶方面發想，帶動地方產業更上一層樓。
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