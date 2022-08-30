快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名間四季春茶多加秘製水 鹹甜回甘獲茶飲賽優選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學餐旅系學生郭宜靜和蒲卉姍創意發想，瓜子水入茶製作飲品「四季珍嚐」得獎。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系學生郭宜靜和蒲卉姍創意發想，瓜子水入茶製作飲品「四季珍嚐」得獎。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學餐旅管理學系大三生郭宜靜、大二生蒲卉姍，把水果、堅果和花朵或切丁、或炒香加入南投縣當季春茶，另多加一道秘製水，讓茶湯鹹中有甜透著花果香，獨特風味為她們贏得2022名間鄉創意茶飲比賽的新秀學生組優選。

南投縣名間鄉公所推廣在地茶葉，舉辦創意茶飲比賽，向全台發出英雄帖，要以名間鄉的茶葉和水果開發飲品，比賽初選40多支隊伍從中選出6隊晉級總決賽；大葉大學今天表示，郭宜靜和蒲卉姍第一次搭檔出擊就拿到優選，實屬不易。

郭宜靜公開得獎飲品「四季珍嚐」的調製配方，新鮮鳳梨汁、桂花糖漿、百香果糖漿、瓜子水和冰塊，倒入名間鄉的四季春茶，以搖盪法讓冰塊撞擊產生綿密泡沫，突顯出茶香與鳳梨香，瓜子水應該是致勝秘器，先炒香葵瓜子再倒開水，水中同時有瓜子的清香與鹹甜味，可融合鳳梨酸甜與桂花甜香，最後放入切丁的帝王鳳梨增加飲用時的咀嚼口感。

蒲卉姍說，比賽指定使用名間鄉的茶葉與當季特產，她們起初用鳳梨醬混合茶湯，並不適口，於是改用新鮮鳳梨，在系上老師陳俊華指導下，一再調整配方、比例並請同學朋友試喝，最後加入自製瓜子水調和其它食物原料的味道，費時兩個月成功開發飲品，能得獎真的很開心。

指導老師、烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授陳俊華表示，名間鄉公所舉辦2022名間鄉創意茶飲比賽，針對年輕人喜愛喝手調茶飲的風氣，舉辦比賽以鼓勵年輕人多喝茶，餐旅系郭宜靜與蒲卉姍的作品獲評為新秀學生組優選，獎金5000元，比獎金還有鼓勵意義的是激勵年輕人在國產茶方面發想，帶動地方產業更上一層樓。

大葉大學陳俊華老師恭喜餐旅系郭宜靜（中）、蒲卉姍（右）獲得南投縣名間鄉茶飲賽優選。圖／大葉大學提供
大葉大學陳俊華老師恭喜餐旅系郭宜靜（中）、蒲卉姍（右）獲得南投縣名間鄉茶飲賽優選。圖／大葉大學提供

茶葉 南投

延伸閱讀

鳳梨全身上下都是寶 食農教育計畫在嘉縣旺萊山開辦

掌控全國8成茶飲 名間鄉靠創意茶飲打開新市場

8月指定飲品買1送1！ 大苑子「覓蜜紅茶」上市「橙意滿滿」回歸，哈蜜瓜、香瓜「果茶系特調」都來一杯

喝出有意思的茶飲：全新風格品牌ODD ONE OUT進駐台北東區，從設計空間、飲品到價格都顛覆想像

相關新聞

GoShare今在台中上路 限定期間租車就抽台積電股票

台中市共享運具經營業者再增一家，目前有2家。GoShare今日在台中正式上路，在捷運綠線、高鐵、台鐵場站周邊投放500輛...

影／違停罰單8個月39萬張 中市研議部分道路開放夜間停車

台中市議會今舉行警消環衛業務質詢，市議員鄭功進指出，不少縣市容許深夜10點到清晨6點盡量不針對未影響交通的違停車開單。但...

因疫遲了1年多 南投埔里長照接送服務車啟用了

為支應地方長者日照需求，南投埔里長照據點近年成長至40處，但部分長輩受限於交通或行動不便難前往或就醫，公所向中央爭取補助...

鹿谷鄉幸福巴士2.0上路 學生不用擔心遲到

南投縣鹿谷鄉長期缺乏公共運輸系統，南投縣政、鹿谷鄉公所爭取設立幸福巴士今天啟航，將以七人座小巴士行駛鹿谷串連凍頂、永隆、...

林志穎電動車自撞滅火6小時 消防局：夾車泡水最有用

藝人林志穎駕電動車自撞起火，火燒車經6小時才完全撲滅。台中市議員邱素貞等人認為電動汽機車越來越普遍， 要求消防局因應新潮...

大甲中山路人行道破損 民代爭取195萬修復下月完工

台中市大甲中山路一段人行道損壞不平，台中市議員施志昌爭取修復，今天邀相關單位會勘，中市府表示，人行道修復工程已動工，經費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。