台中鐵路高架橋下空間活化 潭子段闢建9處停車場

中央社／ 台中29日電

國民黨立委楊瓊瓔爭取台中鐵路高架橋下空間活化，潭子段闢建9處停車場，提供864格汽車格、439格機車格，預定9月中旬進場施工、11月完工，為7個里停車問題紓減壓力。

楊瓊瓔、台中市議員賴朝國邀集台鐵局今天上午舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，地方多名里長也與會關心進度。

賴朝國表示，潭子當地停車空間不足，他爭取台中鐵路高架橋下空間闢建停車場，前後奔走長達10年，地方期盼已久，希望台鐵監督得標廠商如期如質完工啟用。

楊瓊瓔則說，台中鐵路高架化橋下多目標停車場工程一波三折，終於通過設立核可，歷經多次流標也順利發包出去，希望如期可以在11月底前完工啟用營運，為栗林里、潭秀里、潭北里、潭陽里、福仁里、頭家東里、家興里7里的停車問題減壓。

得標廠商說明，台中鐵路高架橋下潭子段，將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位，未來視使用情形，彈性調整汽、機車格位數量；其中停9至停11，預定9月中旬進場施工。

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