彰化推傳統音樂 正式成立青少年南北管實驗樂團

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，讓傳統工藝與南北管曲藝得以永續傳承。

彰化縣府今天在在武德殿舉辦彰化縣立青少年南北管實驗樂團及傳統工藝保存者授證儀式，彰化縣長王惠美說，縣內至今已有18所學校參與南北管戲曲教育扎根計畫，為避免斷層，持續培育南北管音樂繼續學習與傳承，今年成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，希望能培育出更多南北管音樂愛好者。

彰化縣立青少年南北管實驗樂團北管駐團教師聘請到台中出身十甲振梨園並畢業於台北藝術大學傳統音樂學系江志宗老師，以及陳柔樺老師擔任助理駐團教師，則是「國家級唯一的無形文化資產北管保存團體-梨春園北管樂團」團員同時也是「圓仔花樂團」創辦人之一。

南管部分特聘畢業於台北藝術大學傳統音樂研究所同時也是台中合和藝苑資深藝師、彰化縣南管實驗樂團團員王怜瓔老師擔任駐團教師。