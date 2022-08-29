聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化推傳統音樂 正式成立青少年南北管實驗樂團

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今天在在武德殿舉辦彰化縣立青少年南北管實驗樂團及傳統工藝保存者授證儀式。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天在在武德殿舉辦彰化縣立青少年南北管實驗樂團及傳統工藝保存者授證儀式。記者林敬家／攝影

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，讓傳統工藝與南北管曲藝得以永續傳承。

彰化縣府今天在在武德殿舉辦彰化縣立青少年南北管實驗樂團及傳統工藝保存者授證儀式，彰化縣長王惠美說，縣內至今已有18所學校參與南北管戲曲教育扎根計畫，為避免斷層，持續培育南北管音樂繼續學習與傳承，今年成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，希望能培育出更多南北管音樂愛好者。

彰化縣立青少年南北管實驗樂團北管駐團教師聘請到台中出身十甲振梨園並畢業於台北藝術大學傳統音樂學系江志宗老師，以及陳柔樺老師擔任助理駐團教師，則是「國家級唯一的無形文化資產北管保存團體-梨春園北管樂團」團員同時也是「圓仔花樂團」創辦人之一。

南管部分特聘畢業於台北藝術大學傳統音樂研究所同時也是台中合和藝苑資深藝師、彰化縣南管實驗樂團團員王怜瓔老師擔任駐團教師。

文化局表示，為保存與推廣南北管曲藝，2017年起推動南北管戲曲教育扎根計畫進行南北管音樂藝文人口培育，至今已有18所學校參與本計畫，成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團後，未來樂團更將代表彰化縣參與南北管排場演出活動，發揚南北管音樂社會教育。

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團。記者林敬家／攝影
彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團。記者林敬家／攝影

樂團 彰化

延伸閱讀

9月疫情恐上升 衛生局長：沒確診過、沒打疫苗者要注意

PLG／夢想家租借球員 鄭子洋轉戰柏力力

彰化潮洋排水同時動工斷水 農民跳腳沒水灌溉

暑假防疫旅館僅少數轉一般旅宿 業者：穩定做到最後

相關新聞

彰化潮洋排整修 沒水灌溉 農民跳腳

彰化縣溪州鄉潮洋一排、二排同時發包整修，造成灌區40公頃農田缺水。潮洋村長孫樹生說，以前都在「冬尾期」農閒時動工，現在想...

因公染疫慰問金取消…綠：雨天收傘 中市：不再疫調

台中市去年推出因公染疫慰問金，最高發放12萬元，金額全國最高，不過議員發現，市府今年6月悄悄取消，還回溯到今年1月，批評...

中市綠議員質詢詐騙案 台中警方：有62人在柬埔寨未歸

近期柬埔寨詐騙案，讓不少家長擔心孩子受騙，民進黨議員聯合質詢警方是否有對策？台中市警方表示，警局受理62件62人受騙，除...

影／防疫詐騙簡訊不挑人 中市警方指一天攔幾萬通

詐騙簡訊滿天飛，台中市議員賴朝國指出，有民眾向他反映，作騙歹徒以衛福部、衛生局的名義向民眾詐稱可上網填資料領防疫津貼，發...

警察殉職就說要補充警力 中市議員：莫要今日公祭明日忘記

台中市議會定期大會警消環衛業務質詢，市議員張瀞分關切警察工作權益，要求盡速補足台中市的警力、配備，保障警察執勤安全。她指...

彰化推傳統音樂 正式成立青少年南北管實驗樂團

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。