彰化員林LED新路燈常不亮 市長參選人陳秋蓉籲公所檢討

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市去年汰換完一萬二千多盞省電智能型LED路燈，但最近常有民眾反映路燈不亮。記者林宛諭／攝影
員林市去年汰換完一萬二千多盞省電智能型LED路燈，但最近常有民眾反映路燈不亮。記者林宛諭／攝影

選情升溫，民進黨籍員林市長參選人、前議員陳秋蓉指出最近常接獲里長和民眾反映LED路燈不亮，她質疑公所斥資近1億5000萬換新的LED是不是品質不佳?員林市長游振雄說，員林市近來建案大增，有時工程挖斷管線也曾造成路燈不亮，還有重劃區也將逐年設分區斷電器，以免管線挖斷時整區斷電。

陳秋蓉在臉書po文指出，民眾和里長最近常反映LED路燈壞掉頻率超高，為什麼員林市公所LED路燈花了近1億5000萬全部換新，卻要再編列6、7百萬的修護費？而且壞掉的頻率超高，很讓人不明白原因。

陳秋蓉說，如果以每個里3盞燈不亮，需維修，41里每天都共有一百多盞LED路燈要修護，還有路燈報修3個月還沒修，這樣實在太誇張，新的LED燈壞這麼多，是不是品質有問題? 廠商的專業度又如何？都應檢討。

游振雄說，公所從2020年到2021斥資1億5000萬元（分7年支付）更新1萬2700盞LED路燈，以往傳統路燈每年電費約二千萬元，換成省電的LED路燈後，去年員林市路燈電費830萬元，節約以往60%電費，也可將省下的電費做為推動基礎建設、產業發展、社會福利經費。

員林公所建設課長陳浴秉說，新設的LED路燈保固期到2027年，保固期內如果燈具壞了都免費維修，不過最近不少LED路燈不亮，是因最近市區建案多，有時建案或道路工程挖到管線而造成路燈不亮，尤其在下雨後更會跳電、故障率會更高。

陳浴秉說，員林市仍有許多老舊路燈管線，以往因是單迴路設計，迴路發生跳電時，導致道路整排路燈熄滅，公所將會向縣府爭取補助經費，逐年改善，今年先編1100萬元進行重劃區三多、橋愛及條和等區的地下管線汰換更新工程，加設路燈分路保護開關，且以跳盞設計，以避免跳電時，整區斷電。　

員林市長參選人、前議員陳秋蓉指出最近常接獲里長和民眾反映LED路燈不亮，她質疑公所更新的LED是不是品質不佳？圖／陳秋蓉提供
員林市長參選人、前議員陳秋蓉指出最近常接獲里長和民眾反映LED路燈不亮，她質疑公所更新的LED是不是品質不佳？圖／陳秋蓉提供

2022大選 彰化縣選舉 陳秋蓉

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