中市府得意建設「打通大智路」 新思維立體估價創造三贏

台中市不動產估價高峰論壇今在逢甲大學登場，台中市長盧秀燕致詞強調，公共建設需要徵收或協議價購民間土地，估價作業非常重要，估價師協助台中推動許多建設，包括打通大智路，市府得以在沒抗爭、沒流血，支出也不過度的情況下促成，盧秀燕說「估價師都是建設者」。

盧秀燕說，她是政大地政系畢業，擔任立委期間便主持法律協調會通過相關法案，讓地政界參與不動產估價，負責台灣龐大估價任務，不動產估價師協助市府土地買賣、徵收、售出「大家都是建設者」

盧秀燕說，除大智路外，市政路9月底要繼續延伸建設到工業區，工程經費約69億元，其中涉及許多土地款項，如何徵收、協議價購等都要處理妥當，她感謝估價師協助。

台中市不動產估價師公會理事長江晨旭說，大智路運用的是不動產全新的估價模式，以往談的都是平面土地徵收，但大智路都是大樓，改採立體地價的概念，透過估價技術的運算，讓土地有權人得到的合理補償，最後市民、市府與地主三方得利，可順利推動公共建設。

有關西屯區市政路二期，江晨旭說，地主難免會拿實價登錄最高的交易價格來比較，但每筆徵收土地的特性，例如面積、路段等因此價格變動。估價師一一與地主溝通，地主可能認為估價師都站在政府的立場，但等到估價師提供歷年來市政路周遭行情，區間交易的歷史脈絡，讓地主了解並未低估，他說，多數人可以理解。

地政局長吳存金表示，台中積極城市開發，陸續辦理區段徵收及市地重劃取得公園、綠地與道路等公共設施用地，從捷運北屯機廠、水湳機場原址及豐富專案等區域陸續完工，烏日前竹和九德區段徵收辦理，十三、十四、十五期重劃區為台中市先後取得534公頃用地，打造台中重大建設，透過不動產估價師專業查估，維護民眾產權並縮短開發期程。