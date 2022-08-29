楊瓊瓔爭取鐵路高架橋下活化 潭子9處停車場9月開工

立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位，今天會勘現場，經多次流標，終於由車麗屋汽車百貨股份有限公司得標，預定9月中旬進場施工，表定11月完工。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天邀集台鐵局舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，包括頭家東里長劉進福、家興里長莊世雄、潭北里長林俊堂、潭秀里長楊明智、福仁里長游豐瑋等人到場關心進度。

得標廠商車麗屋說明，台中鐵路高架橋下潭子段，將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位，未來視使用情形，彈性調整汽、機車格位數量；其中停9至停11，預定9月中旬進場施工，因部分車輛占用停車場用地，近日將張貼公告，請車主配合移置車輛，也請里長協宣導，以利工程順利進行。

與會里長都肯定停車場改善一位難求問題，潭北里長林俊堂表示，停9南北距離太長，希望除南、北側都規劃進出口，或中間再增開出入口，家興里長莊世雄說，停15、停16用地原遭車輛占用，已配合清空1個多月，至今仍未施工。

台鐵說明，停15、停16因高壓電線下地工程重疊，台電需500工作天施作，已與台電協調工期，會力拚停車場在限期內完工。

賴朝國表示，潭子當地停車空間不足，他爭取台中鐵路高架橋下空間闢間停車場，前後奔走長達10年，地方期盼已久，居民頻頻詢問何時完工，何有無月租優惠方案？能否預約登記？都無法給予明確回覆，希望台鐵監督得標廠商如期如質完工啟用，

楊瓊瓔表示，台中鐵路高架化橋下多目標停車場工程一波三折，終於通過設立核可，歷經多次流標，也順利發包出去，希望如期可以在11月底前完工啟用營運，為栗林里、潭秀里、潭北里、潭陽里、福仁里、頭家東里、家興里等7里的停車問題減壓。