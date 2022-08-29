聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊瓊瓔爭取鐵路高架橋下活化 潭子9處停車場9月開工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場將動工，今天會勘。 圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場將動工，今天會勘。 圖／立委楊瓊瓔服務處提供

立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位，今天會勘現場，經多次流標，終於由車麗屋汽車百貨股份有限公司得標，預定9月中旬進場施工，表定11月完工。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天邀集台鐵局舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，包括頭家東里長劉進福、家興里長莊世雄、潭北里長林俊堂、潭秀里長楊明智、福仁里長游豐瑋等人到場關心進度。

得標廠商車麗屋說明，台中鐵路高架橋下潭子段，將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位，未來視使用情形，彈性調整汽、機車格位數量；其中停9至停11，預定9月中旬進場施工，因部分車輛占用停車場用地，近日將張貼公告，請車主配合移置車輛，也請里長協宣導，以利工程順利進行。

與會里長都肯定停車場改善一位難求問題，潭北里長林俊堂表示，停9南北距離太長，希望除南、北側都規劃進出口，或中間再增開出入口，家興里長莊世雄說，停15、停16用地原遭車輛占用，已配合清空1個多月，至今仍未施工。

台鐵說明，停15、停16因高壓電線下地工程重疊，台電需500工作天施作，已與台電協調工期，會力拚停車場在限期內完工。

賴朝國表示，潭子當地停車空間不足，他爭取台中鐵路高架橋下空間闢間停車場，前後奔走長達10年，地方期盼已久，居民頻頻詢問何時完工，何有無月租優惠方案？能否預約登記？都無法給予明確回覆，希望台鐵監督得標廠商如期如質完工啟用，

楊瓊瓔表示，台中鐵路高架化橋下多目標停車場工程一波三折，終於通過設立核可，歷經多次流標，也順利發包出去，希望如期可以在11月底前完工啟用營運，為栗林里、潭秀里、潭北里、潭陽里、福仁里、頭家東里、家興里等7里的停車問題減壓。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場將動工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取台中鐵路高架橋下空間活化，其中潭子段將闢建9處停車場將動工，今天會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

停車場 高架橋 楊瓊瓔

延伸閱讀

4000萬打造台中魅力社皮水岸廊道 明年8月完工

影／五湖園推綠色祭祀 2500盒公益禮盒回饋社會

台中舊大安溪橋斷橋修復補助 調查評估案100萬元

影／興建神岡神洲活動中心結合長照功能 今天會勘定案

相關新聞

彰化潮洋排整修 沒水灌溉 農民跳腳

彰化縣溪州鄉潮洋一排、二排同時發包整修，造成灌區40公頃農田缺水。潮洋村長孫樹生說，以前都在「冬尾期」農閒時動工，現在想...

因公染疫慰問金取消…綠：雨天收傘 中市：不再疫調

台中市去年推出因公染疫慰問金，最高發放12萬元，金額全國最高，不過議員發現，市府今年6月悄悄取消，還回溯到今年1月，批評...

中市綠議員質詢詐騙案 台中警方：有62人在柬埔寨未歸

近期柬埔寨詐騙案，讓不少家長擔心孩子受騙，民進黨議員聯合質詢警方是否有對策？台中市警方表示，警局受理62件62人受騙，除...

影／防疫詐騙簡訊不挑人 中市警方指一天攔幾萬通

詐騙簡訊滿天飛，台中市議員賴朝國指出，有民眾向他反映，作騙歹徒以衛福部、衛生局的名義向民眾詐稱可上網填資料領防疫津貼，發...

警察殉職就說要補充警力 中市議員：莫要今日公祭明日忘記

台中市議會定期大會警消環衛業務質詢，市議員張瀞分關切警察工作權益，要求盡速補足台中市的警力、配備，保障警察執勤安全。她指...

彰化推傳統音樂 正式成立青少年南北管實驗樂團

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。