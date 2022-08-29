迎風邀月慶中秋活動 9月2日晚間梧棲登場

台中市梧棲區公所舉辦的「2022迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，將在9月2日晚上6點到9點30分，在梧棲區停七停車場(大智路與梧北路口)舉辦，摸彩活動有電視機等多項獎品。

梧棲中秋晚會是梧棲區自2006年以來，每年的地方年度大事，至今已連續舉辦15年，近年為了增添區民參與活動的熱絡感，梧棲區公所舉辦「梧棲區民歌唱大賽」，提供可以發揮歌唱才藝及表演的舞台，也希望藉此聯絡區民間的情誼，互相切磋歌藝。

8月6日經過激烈的競賽，共推選出10名在地的歌唱好手，冠軍更可以站上代表榮躍的舞台與職業歌手同台飆歌，今年節目流程安排有藝人卡司「總舖師歌王」陳隨意、知名歌手唐儷、歌唱新秀杜忻恬及影、歌、戲三棲藝人郭忠祐。

今天的說明記者會由唐儷表演開場，炒熱氣氛，梧棲區長溫國宏和台中市議員陳廷秀等人到場，活動當天的摸彩活動有40項摸彩品，包括頭獎電視機和電風扇、自行車、除濕機、微波爐、手機及平板等獎品。

當晚在舞台區規劃應景的剝柚子比賽，還有限額20名的禮券贈送活動，只要通過「85分貝」大關卡，竭力大呼「吾愛梧棲」或「活力梧棲」的標語。