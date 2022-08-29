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民代爭取3900萬元 施作松柏漁港漁貨多功能集貨場設施
台中松柏漁港魚貨多功能集貨場2019年底完工，因原物料上漲以致減項發包，集貨場內設備不齊全，中市議員李榮鴻召開多次會勘要求市府盡速編列相關預算，今年獲編3900萬元施作內部設施，今天在漁會開說明會，了解相關進度。
市議員李榮鴻表示，松柏漁港是大甲老字號漁港，每天清晨就有饕客等候新鮮漁貨上岸，在松柏漁港魚貨多功能集貨場啟用前，漁民都在漁業倉庫後方空地進行交易，未來完工後就可在乾淨衛生的集貨所內交易，配合景點串連讓松柏漁港更被人看見。
台中市海岸資源漁業發展所長陳英琮說明，監造服務標目前招標中，預計2023年10月內部工程可完工，提供本市漁民捕獲魚貨可以銷售場地，增加漁民收益。
台中漁會總幹事趙朝森說，集貨場內部設備完工後，得視需求增設停車空間、冷凍庫也需統一性都是未來重要的課題，經費到位了就要趕快做，逐步完善設施，未來希望可配合北側衝浪區做連接吸引遊客進入。
李榮鴻議員服務處特助李文傑表示，松柏漁港自行車道北側連接苗栗縣板橋也在近期發包完成，預計下月底可開工，完工後再邀請大家來看美麗的松柏港。
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