國中小不能提早上學致校門外塞車 彰化縣：與家長協調

國小到高中明天開學，教育部規定高中不得要求學生上午8點10分之前到校，國中小學生不能早於上午7點30分到校；彰化縣政府教育處今天表示，去年已針對幼兒園和國中小的家長做學生到校時間問卷，教育處交代國中小和幼兒園參酌民調結果實施，最晚到校時間請各校尊重家長來訂定。

彰化縣是農工大縣，很多家長趕在7點半之前把孩子送到學校，剩下半小時趕去上班打8點的差勤卡。教育部公布國中小學生不能早於上午7點30分到校之後，學校遵守規定不在7點30分之前開門，家長的車輛在校門外等待變成塞車熱點，家長不滿，用路人也抗議，讓學校左右為難。

彰化縣政府教育處去（2021）年，12月到今年元月針對近國中、小學家長作問卷調查，發出逾7萬份「彰化縣國民中小學學生到校時間問卷調查表」問卷，請國小一到五年級、國中一到二年級和幼兒園大班的家長勾選孩子到校的最理想時間，回收率九成，有效樣本數6萬9477份，調查結果顯示，多數家長都希望配合上班時間作為孩子到校時間，

教育處長王智弘今天表示，幼兒園到國中階段的幼童與學生較需要家長照顧和接送，幼童與學生的到校時間基本上會配合家長的上班時間，教育部規定不得早於7點30分，彰化縣政府教育處已轉達上級規定和民調結果，希望學校遵守，並且不能利用早自習考試，當然彰化縣很多農業鄉鎮的家長都非常早起，七早八早就送孩子到校，這些地方的學校應與家長協調，達成親師都能接受的到校時間。

縣政府調查結果顯示，19%國小家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最為理想，其次為上午7點到7點15分、7點30分到45分；國中的部分有47%家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最適當，認為7點到7點15分到校最理想占45%；幼兒園大班家長認為孩子到校最理想時間是上午7點半到45分。

整體而言，33%家長認為孩子到校最理想時間是上午7點15分到7點30分，23%家長認為是上午7點30分到7點45分，綜合兩個調查結果，目前家長認為學生早上到校適當時間以7點15分到7點45分居多，與縣政府府現行學生在校作息時間規定，學生上學時間以不早於7點30分為原則契合。