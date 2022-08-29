聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中小不能提早上學致校門外塞車 彰化縣：與家長協調

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國中小學明天開學，鄉鎮公所協助噴藥消毒環境，迎接學生重返校園。圖／溪湖鎮公所提供
國中小學明天開學，鄉鎮公所協助噴藥消毒環境，迎接學生重返校園。圖／溪湖鎮公所提供

國小到高中明天開學，教育部規定高中不得要求學生上午8點10分之前到校，國中小學生不能早於上午7點30分到校；彰化縣政府教育處今天表示，去年已針對幼兒園和國中小的家長做學生到校時間問卷，教育處交代國中小和幼兒園參酌民調結果實施，最晚到校時間請各校尊重家長來訂定。

彰化縣是農工大縣，很多家長趕在7點半之前把孩子送到學校，剩下半小時趕去上班打8點的差勤卡。教育部公布國中小學生不能早於上午7點30分到校之後，學校遵守規定不在7點30分之前開門，家長的車輛在校門外等待變成塞車熱點，家長不滿，用路人也抗議，讓學校左右為難。

彰化縣政府教育處去（2021）年，12月到今年元月針對近國中、小學家長作問卷調查，發出逾7萬份「彰化縣國民中小學學生到校時間問卷調查表」問卷，請國小一到五年級、國中一到二年級和幼兒園大班的家長勾選孩子到校的最理想時間，回收率九成，有效樣本數6萬9477份，調查結果顯示，多數家長都希望配合上班時間作為孩子到校時間，

教育處長王智弘今天表示，幼兒園到國中階段的幼童與學生較需要家長照顧和接送，幼童與學生的到校時間基本上會配合家長的上班時間，教育部規定不得早於7點30分，彰化縣政府教育處已轉達上級規定和民調結果，希望學校遵守，並且不能利用早自習考試，當然彰化縣很多農業鄉鎮的家長都非常早起，七早八早就送孩子到校，這些地方的學校應與家長協調，達成親師都能接受的到校時間。

縣政府調查結果顯示，19%國小家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最為理想，其次為上午7點到7點15分、7點30分到45分；國中的部分有47%家長認為孩子上午7點15分到30分之間到校最適當，認為7點到7點15分到校最理想占45%；幼兒園大班家長認為孩子到校最理想時間是上午7點半到45分。

整體而言，33%家長認為孩子到校最理想時間是上午7點15分到7點30分，23%家長認為是上午7點30分到7點45分，綜合兩個調查結果，目前家長認為學生早上到校適當時間以7點15分到7點45分居多，與縣政府府現行學生在校作息時間規定，學生上學時間以不早於7點30分為原則契合。

開學日

延伸閱讀

新學期新規範 國中小早自習、第八節輔導課明令禁考試

明天開學！ 彰化各校酒精、口罩必備 學生生病不到校

央廚開學大量供餐飯卻沒熟 還有縣市餐湯桶「卡貨運」

9月12日起實施校園防疫新制 教育部正式發函各校

相關新聞

彰化潮洋排整修 沒水灌溉 農民跳腳

彰化縣溪州鄉潮洋一排、二排同時發包整修，造成灌區40公頃農田缺水。潮洋村長孫樹生說，以前都在「冬尾期」農閒時動工，現在想...

因公染疫慰問金取消…綠：雨天收傘 中市：不再疫調

台中市去年推出因公染疫慰問金，最高發放12萬元，金額全國最高，不過議員發現，市府今年6月悄悄取消，還回溯到今年1月，批評...

中市綠議員質詢詐騙案 台中警方：有62人在柬埔寨未歸

近期柬埔寨詐騙案，讓不少家長擔心孩子受騙，民進黨議員聯合質詢警方是否有對策？台中市警方表示，警局受理62件62人受騙，除...

影／防疫詐騙簡訊不挑人 中市警方指一天攔幾萬通

詐騙簡訊滿天飛，台中市議員賴朝國指出，有民眾向他反映，作騙歹徒以衛福部、衛生局的名義向民眾詐稱可上網填資料領防疫津貼，發...

警察殉職就說要補充警力 中市議員：莫要今日公祭明日忘記

台中市議會定期大會警消環衛業務質詢，市議員張瀞分關切警察工作權益，要求盡速補足台中市的警力、配備，保障警察執勤安全。她指...

彰化推傳統音樂 正式成立青少年南北管實驗樂團

彰化縣的南北管館閣以及南管及北管音樂戲曲保存完整，為延續南北管傳統音樂，將在今年9月成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。