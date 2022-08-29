彰化潮洋排水同時動工斷水 農民跳腳沒水灌溉

彰化縣溪州鄉潮洋一排、二排同時發包整修，阻斷灌溉水源，造成灌溉流域數十公頃農田缺水，農民紛紛向民代投訴；潮洋村長孫樹生說，以前水利施工都會詢問基層意見，大概「冬尾期」農閒時期動工，現在想做就做。農水署彰化管理處大喊冤枉並表示，這是縣政府委辦工程，因工地分散，好不容易發包出去，不是故意挑在這時間施做。

彰化縣議員江熊一楓、縣議員參選人李俊諭和彰化縣政府水利資源處、農水署彰化管理處人員，今天先查看潮洋橋的潮洋一排工程，到場的農民抱怨，開工後停擺近一周，沒任何公共安全維護設施，農民騎機車通行挖破的路面相當危險，改道要繞很遠，很多用路人不知潮洋橋施工，開進潮洋橋寬約兩公尺護岸道路發現「前有工程」，只好「倒退嚕」，萬一開車技術不好就滑落側溝。

潮洋村長孫樹生說，潮洋一排、二排同時開挖，阻斷灌溉水源，最近天氣炎熱，彰化平原降雨量不多，下雨雨水很快蒸發，時值水稻分蘗期需要灌溉，潮洋一排、二排因施工阻斷水流，農民自鑿水井的抽水灌溉，沒水井的只能眼睜睜看農作物缺水，拜託施工單位加緊趕工。

孫樹生又說，以往水利工程動工前，農田水利會派員詢問農民和地方居民意見，取得共識後施工，現在不一樣，例如潮洋一排、二排工程開工和施做，農民和地方民眾都不知道，挖下去了才知道要做工程，開挖後擺在那裡，農民和民眾著急卻無計可施。

農水署彰化管理處人員連忙澄清和表示，潮洋一、二排是區域排水，屬於彰化縣政府管轄，原本的水圳排水不良，縣政府水資處委託農水署彰化管理處發包設計監造和施工，其實發包項目有5個，分別在福興鄉、田尾鄉、溪州鄉，最近幾年台灣缺工嚴重，這兩年原物料上漲，工程款1370萬元，包商評估後「嘸賺」都興趣缺缺，標案拖了兩年發包不出去，今年年中好不容易招標成功，總算找到包商承做。