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綠批取消公務員染疫加碼如「雨天收傘」 中市府：因不再疫調

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員左起張耀中、謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任聯合質詢，指市府6月悄悄取消公務人員因公染疫加碼慰問金，雨天收傘。衛生局表示因中央政策不再清零，不須再疫調。記者陳秋雲／攝影
台中市民進黨議員左起張耀中、謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任聯合質詢，指市府6月悄悄取消公務人員因公染疫加碼慰問金，雨天收傘。衛生局表示因中央政策不再清零，不須再疫調。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕去年5月宣布，推出防疫公務致染疫加碼發12萬元慰問金，全國最高。民進黨市議員發現市府今年6月取消加碼，回溯1月適用，痛批市府還宣布會追加預算或用二備金因應，但疫情嚴峻就跳票，典型雨天收傘。

衛生局長曾梓展指出，去年政策和今年不一樣，去年是清零，每名確診者都有疫調，因此很清楚是否因公染疫。去年市府發給8位同仁，包含消防局4位，警察局4位，因公確診被隔離，一人3萬元，總共發出24萬元，今年1月開始政策就非清零，沒有疫調，因此公務人員染疫是因家庭、朋友或因公難以區分，今年開始就沒有撥補。

民進黨議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達今聯合質詢，指市府6月悄悄取消公務人員因公染疫加碼慰問金，且追溯自今年1月適用，從頭到尾僅8人申請，執行防疫公務致確診每人發12萬元、居隔發3萬元補償金，共補助24萬。

議員質疑市府是見疫情嚴峻就跳票，這跟保險公司見疫情加劇後就防疫保單不續保一樣，典型的「雨天收傘」補助跳票。

台中市衛生局長曾梓展則回應，因中央政策疫情不以清零為目標，不需要再作公務疫調，公務人員染疫無從辨別是因公或因私染疫，因此取消補助。

張玉嬿說，加碼染疫補助金是用防疫捐款支應，根本「市府請客、善款買單」雖合法但市民觀感差，因疫情還有高峰，慰問金萬一不足時，應由二備金或追加預算來支應，衛生局長曾梓展當場允諾。

衛生局說明，市府去年5月間訂定「臺中市政府慰問執行嚴重特殊傳染性肺炎防疫公務致受隔離或感染計畫」，今年因考量公務人員確診感染源難以佐證，且目前公務人員如因執行職務確診嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，得依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法及衛生福利部訂定「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」相關規定申請補助，因此該計畫已自今年1月1日起停止適用。

新冠肺炎 台中市

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