人本抗議包庇狼師要求擴大調查 中市府：將普發調查信

台中市現職校長、曾任某國中資優班黃姓教師遭指控涉及性侵學生，人本教育基金會與多個公民團體今到台中市政府廣場，抗議市府消極處理，要求立即將黃姓教師停聘，並且擴大調查。抗議民眾一度想進入市府要求市長盧秀燕出面，但在警方勸阻下未進入。

台中市教育局副局長王淑懿說，教育局今年4月接獲檢舉後，已啟動性平調查，近日接獲第二起檢舉案，成立檢舉專線呼籲受害者檢舉，並依法向台中地檢署告發；市府將普發調查信給黃師昔日教過的4校學生，擴大調查。

此案緣起於教育工作者A小姐，25年前就讀某國中資優班，她今年4月檢舉當時擔任班導師的黃姓教師性侵害，並於本月與人本基金會召開記者會，人本陸續接到第2、3名受害學生檢舉，但不滿市府消極處理，今早集結近百人到市府抗議。

人本中部主任曾芳苑說，本案4月檢舉，直到8月才成立檢舉專線，市府早應擴大調查，卻只有擴大受理檢舉，對於涉案的黃姓教師只處分留職停薪，導致黃仍然用學校電話騷擾被害人，應該要立即停聘該教師，並且擴大調查。

曾芳苑說，A小姐案件已超過法律追訴期，她不想走司法途徑，但市府不啟動性平調查，逕自將全案向地檢署告發，還3度與A小姐聯繫說找好律師要提告，懷疑告發檢方讓受害者害怕出面，包庇狼師要到何地步？

人本基金會今早公布A小姐的錄音檔，她4月申請調查時，就希望擴大調查，但教育局8月底才表示將進行普調，若高度重視何以等到現在才告發？市府僅將黃姓教師留職停薪，黃仍到校用學校電話騷擾她，要求市府說明。

抗議民眾一度要走進市府找盧秀燕，警方出面勸阻，群眾高喊口號「媽媽市長無能」。教育局表示，4月接獲檢舉，已啟動性平委員會調查，近日接獲第2起檢舉案件，因此成立專線呼籲受害者檢舉，並依職權向地檢署告發。

王淑懿說，市府將針對黃姓教師任教過的4所學校學生，普發調查信調查，市府將發放問券給黃任職過的在校學生與校友，擴大追查；教育局正在統計黃師教過的4所學校學生人數，並擴大到追溯畢業校友，目前仍在作業中。