豐原葫蘆墩文化中心迎中秋 9月2日「幸福月夜」邀歌王獻唱

為了迎接中秋節，豐原葫蘆墩文化中心9月2日將舉辦「幸福月夜˙與民同歌」活動，下午規劃創意市集、親子嘉年華，晚會邀請民歌歌王及天籟合音高亢吟唱當代的璀璨金曲與傳奇樂章，及新生代知名創作歌手精采演唱。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「幸福月夜˙與民同歌」晚會邀請三金歌王殷正洋、施孝榮以及南方二重唱等民歌傳奇歌手，演唱膾炙人口的經典民歌串燒，帶民眾一起重返青春歲月的滿滿回憶，還有深受年輕人喜愛的創作才女魏嘉瑩及畢業歌女神許維芳輪番獻唱。

「幸福月夜、與民同歌」活動9月2日當日除了晚會，下午4點30分開始規劃周邊活動，包括好吃好玩的「月光party特色市集」、「Fun玩中秋DIY」、「探索中秋闖關趣」及「柚見中秋剝柚子大賽」，還有英雄聯盟街舞秀及歡樂小丑氣球秀等一系列有趣豐富的親子活動。

參加晚會的民眾還有機會抽中iPhone13、液晶電視、掃地機器人等多項好禮，葫蘆墩文化中心指出，因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動，更多訊息可上中心官網（www.huludun.taichung.gov.tw）查詢。