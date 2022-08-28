快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王功漁火節二天人潮37萬人次 海洋音樂會相約明年見

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
王功漁火節今晚在彰化縣長王惠美等人出席與大家共賞絢麗煙火秀，並相約明年見，活動圓滿落幕。圖／彰化縣府提供
王功漁火節今晚在彰化縣長王惠美等人出席與大家共賞絢麗煙火秀，並相約明年見，活動圓滿落幕。圖／彰化縣府提供

彰化王功漁火節今晚在海洋音樂會及絢麗煙火秀中精彩閉幕，彰化縣長王惠美說，二天共吸引37萬人次參加，如果還玩不過癮，9月4日在員林市圓林園還有民歌演唱會，9月9日中秋節在鹿港體育館也有演唱會，民眾還可以順遊彰化網紅景點逛白色海豚屋、博物館、古蹟，保證不虛此行。

王功漁火節今晚在彰化縣長王惠美、彰化縣區漁會常務監事陳宗義、總幹事陳諸讚等人出席與大家共賞絢麗煙火秀，並相約明年見，活動圓滿落幕。

王惠美說，二天王功漁火節活動感謝福海宮和彰化區漁會協助，因活動日期是經向媽祖擲杯決定，也特別感謝媽祖的庇佑下，活動兩天的天氣非常好，昨天吸引約18萬人次遊客，今天更達到19萬人次，連續兩晚的演唱會也是場場精彩，包括草屯囝仔、玖壹壹，以及多組知名藝人表演。

王惠美說，王功漁火節活動民眾到芳苑鄉王功漁港可欣賞10座大型風箏隨風飄逸，還規劃10條輕旅行的路線，芳苑有無形文化資產海牛，大家可以坐著海牛到潮間帶，吃珍珠蚵，彰化特產珍珠蚵經過日曬、海水養殖出來的品質非常好。而9月3日在員林市的圓林園還有長榮交響樂團表演，4日晚間則有民歌演唱，邀請殷正洋、施孝榮等知名歌手演唱，歡迎大家多來彰化旅遊。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，彰化有美麗的海岸線，王縣長近年來致力於發展沿海旅遊景點，包括伸港白色海豚屋，及鹿港歷史悠久的文化古蹟，王功潮間帶更是地方特色，王功有大面積平掛式蚵田、蝦猴保育區，希望大家到彰化深入各個景點遊玩，了解彰化的美。

彰化王功漁火節今晚在海洋音樂會及絢麗煙火秀中精彩閉幕，今年二天活動共吸引37萬人次參加。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節今晚在海洋音樂會及絢麗煙火秀中精彩閉幕，今年二天活動共吸引37萬人次參加。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節的海洋音樂會也邀請知名藝人表演獻唱，吸引許多民眾參加。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節的海洋音樂會也邀請知名藝人表演獻唱，吸引許多民眾參加。圖／彰化縣府提供

王惠美 演唱會 音樂會

延伸閱讀

黃秀芳深入王惠美鹿港基地 拋出一鄉鎮一共融公園訴求

王功漁火節今起熱鬧登場 超夏趴海洋音樂會有亮點

彰化縣長王惠美拚社福政績 選前設社區關懷據點沒上限

彰化這款米蟬連6次精饌米獎 米屋今年再獲金銀雙獎

相關新聞

台中外送平台自治條例 9月施行

行政院8月25日核定「台中市外送平台業者管理自治條例」，市府預計9月初公告實施。台中市目前有2萬7500名外送員，多分屬...

豐原葫蘆墩文化中心迎中秋 9月2日「幸福月夜」邀歌王獻唱

為了迎接中秋節，豐原葫蘆墩文化中心9月2日將舉辦「幸福月夜˙與民同歌」活動，下午規劃創意市集、親子嘉年華，晚會邀請民歌歌...

台中熱氣球嘉年華 球上印台東

台中市政府在石岡舉辦的熱氣球嘉年華，4天共吸引20萬人次入場，但此一在台中的活動，卻被民眾發現有顆熱氣球印有「Welco...

彰化萬隻「天眼」盯治安

路口監視器已成為維護治安及交通的利器，在台南雙警殉職案更是破案的關鍵。彰化縣多年來也建置了「天眼防衛網」監視系統，累計的...

王功漁火節二天人潮37萬人次 海洋音樂會相約明年見

彰化王功漁火節今晚在海洋音樂會及絢麗煙火秀中精彩閉幕，彰化縣長王惠美說，二天共吸引37萬人次參加，如果還玩不過癮，9月4...

台中模範父親故事多 有人捐地有老人當志工服務同輩

台中市政府社會局今舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，各區270位模範父親及其親友約1500人參與。市長盧秀燕説，「爸爸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。