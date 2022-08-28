王功漁火節二天人潮37萬人次 海洋音樂會相約明年見

彰化王功漁火節今晚在海洋音樂會及絢麗煙火秀中精彩閉幕，彰化縣長王惠美說，二天共吸引37萬人次參加，如果還玩不過癮，9月4日在員林市圓林園還有民歌演唱會，9月9日中秋節在鹿港體育館也有演唱會，民眾還可以順遊彰化網紅景點逛白色海豚屋、博物館、古蹟，保證不虛此行。

王功漁火節今晚在彰化縣長王惠美、彰化縣區漁會常務監事陳宗義、總幹事陳諸讚等人出席與大家共賞絢麗煙火秀，並相約明年見，活動圓滿落幕。

王惠美說，二天王功漁火節活動感謝福海宮和彰化區漁會協助，因活動日期是經向媽祖擲杯決定，也特別感謝媽祖的庇佑下，活動兩天的天氣非常好，昨天吸引約18萬人次遊客，今天更達到19萬人次，連續兩晚的演唱會也是場場精彩，包括草屯囝仔、玖壹壹，以及多組知名藝人表演。

王惠美說，王功漁火節活動民眾到芳苑鄉王功漁港可欣賞10座大型風箏隨風飄逸，還規劃10條輕旅行的路線，芳苑有無形文化資產海牛，大家可以坐著海牛到潮間帶，吃珍珠蚵，彰化特產珍珠蚵經過日曬、海水養殖出來的品質非常好。而9月3日在員林市的圓林園還有長榮交響樂團表演，4日晚間則有民歌演唱，邀請殷正洋、施孝榮等知名歌手演唱，歡迎大家多來彰化旅遊。