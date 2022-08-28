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中市新措施揪違規機車 攔噪音兼測排氣四成四吃罰單

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市機車攔檢排氣、噪音雙管齊下，新措施揪出違規車。圖／環保局提供
台中市機車攔檢排氣、噪音雙管齊下，新措施揪出違規車。圖／環保局提供

車輛改裝排氣管，既破壞安寧也汙染空氣，台中市政府環保局8月祭出新措施，攔檢噪音車時，同步檢驗排氣，馬上測、馬上罰。

台中市政府跨局處聯合稽查，今年8月18日執行時共攔檢18輛機車，其中7輛排氣檢測不合格、2輛在合格邊緣，及1輛噪音檢測不合格，四成四被告發處分。

環保局加強取締噪音超跑及違規改裝車輛，今年度規劃120場次辦理聯合稽查，截至8月22日止，已辦理51場次，共攔檢568輛次，其中檢測不合格235輛次，二次改裝44輛次，總計開罰金額為66萬3900元整。

環保局分析，多數改裝噪音車輛移除觸媒轉化器，導致空氣汙染之虞，也產生高分貝噪音。8月試辦攔檢噪音車時搭配機車排氣檢測儀器，同時取締。結果發現，部分改裝車輛明顯違反噪音管制法及空氣汙防制法規定，環保局規劃以專業儀器分析車輛排氣及原地車輛噪音檢測作業，管制車輛排氣及噪音目的。

環保局強調，為避免車主經檢驗合格後，再度變更噪音排氣管擾民情形，配合中央排氣管合格標籤認證措施，攔查經比對車況與線上資料不符時，將依「噪音管制法」第8條規定，處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，將按次處罰。

台中市 空氣汙染

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