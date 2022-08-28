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台中模範父親故事多 有人捐地有老人當志工服務同輩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會局表揚270位模範父親，會場擠進約1500人，家人們共襄盛舉為爸爸們開心。記者陳秋雲/攝影
台中市社會局表揚270位模範父親，會場擠進約1500人，家人們共襄盛舉為爸爸們開心。記者陳秋雲/攝影

台中市政府社會局今舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，各區270位模範父親及其親友約1500人參與。市長盧秀燕説，「爸爸們」不僅對家庭付出，還對社會有貢獻，藉合照致上最高謝意。

社會局指出，新社區的陳椿明先生投身軍旅30年，從基層到指揮官，本島及外島輪調，盡心盡力保家衛國，退伍後轉換跑道擔任公車公司經理，退休後，陳先生到大南社區關懷據點參加據點活動。

因對長者照顧有興趣，由參與者轉變為據點服務者角色，擔任據點志工及班長，協助推動班務，又考取長照證照，成為據點老師、獨居長輩關懷人員及志工隊長，關心里內長者。

大肚區的陳富吉擔任24年村里長，從小幫忙農務，一路走來與青梅竹馬的妻子攜手打拼，深知農民的辛苦，為鄉里付出，獲得村民們的信任。

霧峰區的胡明霖是專業農夫，曾獲選農會楷模，數年前慷慨無償捐贈約50坪土地，以達到自來水延管工程申請要件，更鼓勵擔任鄰長的兒子配合區公所及里辦公處，挨家挨戶拜訪，收集里民同意書和相關資料；歷經繁複的申請程序，獲得補助經費後，卻又發現工程所需土地不足，胡先生毫不猶豫，再次捐出100坪土地，協助自來水延管工程順利進行，造福霧峰區偏遠山區的居民能夠獲得乾淨的水資源。

北屯區的陳樹潭有7名兄弟姐妹，因為家境貧困，14歲便開始工作，他一直以「做什麼要像什麼」的信念，認真投入每份工作，曾擔任全國手工具業理監事，更得到傑出企業獎，獲總統表揚。樂心助人，多處社福團體都曾接受他的捐助。

西屯區的王顯勝國中畢業便半工半讀，考上國立大學企管系，工作任職高階主管，逐漸改善家中經濟。他努力回饋社會，投入育幼院、社福團體等服務，以身作則帶領子女一同行善助人。

台中市 長照 獨居

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