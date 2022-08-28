疫情升溫下開學 南投衛生局急籲快帶孩子打疫苗

南投本土個案今新增350例，累積確診突破8萬3千人，有鑑於疫情緩升，BA.5有往南擴散趨勢，且開學在即，衛生局再次呼籲，縣內6個月起幼童至17歲青少年可施打疫苗量充足，民眾盡速帶家中長輩、幼童接種疫苗，降低染疫風險。

南投縣衛生局指出，指揮中心今公布南投縣確診人數350例，經統計全縣累計確診人數至今為83637例，死亡個案2例均為80歲以上有慢性病，累計死亡292人，目前居家隔離人數967例，今日已解除隔離309例，居家照護人數2302例。

而因國內疫情緩升，BA.5有往南擴散趨勢，且下周就要開學，衛生局再次呼籲民眾應盡速安排家中老幼、學童接種疫苗，不管何種疫苗，有打疫苗才有效力，因此能在最短時間內將疫苗打好、打滿，才能以因應社區感染流行及降低重症風險。

南投衛生局長陳南松說，縣內提供6個月至5歲以下嬰幼兒接種有38家院所、5至11歲幼童有65家院所，12至17歲青少年則有76家院所，民眾有接種需求可至該局官網（https://reurl.cc/eOdA2W）查詢，詳細接種資訊再洽各合約院所。

衛生局也表示，若民眾平日因上班不便自行或帶家人前往接種疫苗，縣內部分合約院所有提供假日或夜間門診接種服務，建議家長可請電話確認後再前往，並記得攜帶健保卡、疫苗接種黃卡（已接種第1劑者）就近至縣內合約院所接種疫苗。