南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理部分區域，今天開放民眾來水源地遠足，長輩看了直呼懷念，也感慨建物破落，公所表示，採原貌修復。

埔里公所指出，水源地興建於1923年，是當地最早的民生用水建設，而當年常有小學生遠足、戲水，是當地「四、五年級」民眾印象中的「快樂的游泳場」，但1970年代移撥給台灣自來水公司，台水以「水源重地」為由封閉至今。

但公所認為，水源地占地3.2公頃，又是鎮內活歷史，荒廢閒置近半世紀太可惜，近年努力向中央爭取活化，行政院長蘇貞昌日前會勘南投，因此指示文化部協助台水及公所在維護文化資產及自然生態的前提下，打造為親水共融公園。

埔里鎮公所近期已與台水合作著手協助整理水源地部分區域，並於今天「祖父母節」辦理「阿公阿嬤作伙來遠足」開放鎮內長輩帶兒孫到水源地遠足及野餐，並安排小丑互動表演、手沖茶品饗宴等活動，大人小孩都玩得不亦樂乎。

不少長輩回到水源地直呼「懷念」，年近七旬的王姓阿嬤說，以前這有水池，都跟親友來戲水，後來就封起來了，如今舊地重遊建築都破落了；公所表示，今天的活動就是要讓長輩重溫水源地回憶，也讓孩子感受前人留下的文史建物及生態。