快訊

陸無人機頻擾外島 國防部有回應了：即起適切反應

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理部分區域，今天開放民眾來水源地遠足，長輩看了直呼懷念，也感慨建物破落，公所表示，採原貌修復。

埔里公所指出，水源地興建於1923年，是當地最早的民生用水建設，而當年常有小學生遠足、戲水，是當地「四、五年級」民眾印象中的「快樂的游泳場」，但1970年代移撥給台灣自來水公司，台水以「水源重地」為由封閉至今。

但公所認為，水源地占地3.2公頃，又是鎮內活歷史，荒廢閒置近半世紀太可惜，近年努力向中央爭取活化，行政院長蘇貞昌日前會勘南投，因此指示文化部協助台水及公所在維護文化資產及自然生態的前提下，打造為親水共融公園。

埔里鎮公所近期已與台水合作著手協助整理水源地部分區域，並於今天「祖父母節」辦理「阿公阿嬤作伙來遠足」開放鎮內長輩帶兒孫到水源地遠足及野餐，並安排小丑互動表演、手沖茶品饗宴等活動，大人小孩都玩得不亦樂乎。

不少長輩回到水源地直呼「懷念」，年近七旬的王姓阿嬤說，以前這有水池，都跟親友來戲水，後來就封起來了，如今舊地重遊建築都破落了；公所表示，今天的活動就是要讓長輩重溫水源地回憶，也讓孩子感受前人留下的文史建物及生態。

埔里鎮長廖志城則說，有鑑於水源地早期是孩子們的自然公園，將以降低開發並保護文物資產，打造結合生態、文化、休憩及觀光的親水共融公園，並依文化部建議，與台水合作採原貌修復老舊建築及設施，並補充相關解說導覽牌示。

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里水道水源地是當地「四、五年級」民眾印象中的「快樂的游泳場」。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里水道水源地是當地「四、五年級」民眾印象中的「快樂的游泳場」。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里水道水源地內不少木造建物老舊毀損，台水合作採原貌修復相關建築及設施。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里水道水源地內不少木造建物老舊毀損，台水合作採原貌修復相關建築及設施。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里近百年歷史的「水道水源地」將活化打造為親水共融公園，今重新開放讓民眾遠足野餐，讓長輩好懷念。圖／埔里鎮公所提供

埔里 南投

延伸閱讀

S2O主辦瞎扯「被陰了」 文化部怒回「憑空捏造事實」

相關新聞

南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理...

花壇第一停車場9月1日啟用 公有市場消費免費停車3小時

啟用20年的彰化縣花壇鄉第一立體停車場，原本委外經營，卻因使用率不如預期，相關公共措施也未做好維護，鄉公所決定收回自營，...

獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台...

台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田...

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區拜票受訪時，批評市府要在夏田產業園區設水肥廠，當地民眾群情激憤，他因此特別轉答市民...

中市7年211家企業汰煤改天然氣 吸碳量=497座中央公園

距年底選舉90天，台中市空氣品質是市調市民關切首項，市府經發局今宣布，已輔導211家工廠汰燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。