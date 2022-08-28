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花壇第一停車場9月1日啟用 公有市場消費免費停車3小時
啟用20年的彰化縣花壇鄉第一立體停車場，原本委外經營，卻因使用率不如預期，相關公共措施也未做好維護，鄉公所決定收回自營，預定9月1日起重新啟用，總停車位有111席，每小時收費20元，鄉公所並訂有當天前往花壇鄉公有零售市場攤商消費，不限金額得免費停車3小時優惠，可以提高使用率。
位在花壇鄉平和街的花壇鄉第一立體停車場，是在2002年啟用，由於鄰近花壇火車站及花壇公有零售市場，因停車需求高，位置優越，卻因民眾嫌停進立體停車場麻煩，就算免費停車，仍閒置十多年，造成附近違規停車十分嚴重。
到6年前，鄉公所將停車場委外經營，警方也加強取締違規停車，第一立體停車場使用率約在6、7成左右，未符合公所預期，鄉公所並發現部分公共設施未做好維護，因此，到6月底契約期滿，鄉公所決定收回自營，並重新整修後，訂9月1日重新啟用。
花壇鄉公所表示，花壇鄉第一立體停車場重新啟用後，收費標準「彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例」並參酌鄰近停車場停車費率，小型車每小時20元，停車時數未滿1小時，以1小時計費。停車時數逾1小時以上，超過不滿1小時如不逾30分鐘者，以半小時計費；如逾30分鐘者，仍以1小時計費，如採月租則是1500元。
鄉公所並訂有優惠措施，凡當天前往花壇鄉公有市場攤商消費，得免費停車3小時。鄉公所表示，由於停車場鄰近火車站及公有市場，停車需求高，加上民眾漸漸有停車繳費觀念，預期使用率會提高，進而改善周邊的停車亂象。
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