推動埔里水源地兒童公園 3代同樂活動率先登場

埔里鎮公所推動埔里水源地兒童共融公園，日前行政院長蘇貞昌到場視察；在撥交自來水公司封閉近50年後，公所今天首次在此辦祖父母節慶祝活動，吸引50組3代家庭逾300人同樂。

今天是祖父母節，為喚起民眾對家庭世代間關心及重視孝道，埔里鎮公所今天在埔里水源地園區舉辦「阿公阿嬤作伙來遠足」祖父母節慶祝活動，透過草地野餐、小丑互動表演、手沖茶品嚐饗宴，讓阿公、阿嬤重溫童年回憶，並帶著兒孫3代一同創造更美好的新記憶。

埔里鎮長廖志城接受媒體聯訪表示，埔里水源地園區在1960年代前，是埔里孩童遠足、游泳勝地，曾經充滿孩童歡笑聲，但自1970年代撥交台灣省自來水公司營運後，就以「水源重地」而封閉隔離近50年，未來在不破壞水源地前提下，將呈現百年文化資產嶄新風貌。

透過前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、鎮長廖志城等人規劃，行政院長蘇貞昌日前來此視察「埔里水源地兒童共融公園預定地」，預計將閒置荒廢許久的水源地打造為兒童共融公園，再度活化利用，蘇貞昌請台灣自來水公司主責園區後續規劃及建設，除發揮遊憩功能，也透過環境教育宣導珍惜水資源重要性。

埔里鎮公所表示，透過祖父母節慶祝活動，讓祖父母、子女、孫子女歡聚一堂，分享生活大小事，共享幸福時光，也希望透過中央、鎮公所、自來水公司合作，讓具有百年歷史文化的埔里水源地園區，能成為民眾悠閒在樹下乘涼、聊天、孩童遊玩的好所在。