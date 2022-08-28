獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台中參加熱氣球活動，卻有顆熱氣球上印有「Welcome to Taitung（歡迎來台東）」字樣，直呼好奇怪；市議員周永鴻說，離譜，難道台東縣政府有下預算行銷？台中市府說，未來將爭取經費，朝製作台中字樣熱氣球，持續行銷台中觀光。

台中石岡2020年起，首次舉辦「台中熱氣球嘉年華」活動，去年因疫情暫緩，今年重新開始，並擴大舉辦，由原有3顆熱氣球，增加至5顆，並邀請藝人炎亞綸、麋先生登台演出，更有夜間光雕噴火秀、600秒煙火秀；石岡區公所表示，昨天單日更湧入10萬人次，突破前年參觀人次紀錄。

此次活動有3顆可升空熱氣球「定點升降」，民眾可以500元的價格，現場排隊購票；卻有眼尖民眾發現，在台中參加熱氣球嘉年華，但其中一顆方格彩色的熱氣球上，卻印有「Welcome to Taitung（歡迎來台東）」字樣，直呼好奇怪，中市府花大錢辦活動，卻還要幫其他縣市宣傳觀光？

周永鴻說，市府花費石岡熱氣球嘉年華耗資300萬，卻讓印有「歡迎來台東」的熱氣球在現場冉冉上升，實在很離譜。難道台東縣政府有下預算行銷，還是活動現場有任意門，能讓參加民眾1秒置身台東？

中市府民政局表示，台中熱氣球嘉年華廠商天際航空，為全台唯一民航局核可的熱氣球飛行公司，目前公司扎根台東，相關熱氣球以台東或公司名稱字樣為元素製作飛行球，由於今年活動擴大舉辦，由3顆增加至5顆，考量一顆標準型熱氣球約350萬至400萬元，因此此次其中一顆使用台東字樣的大型繫留熱氣球，未來市府將爭取經費，朝製作台中字樣熱氣球，持續行銷台中觀光。