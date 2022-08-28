快訊

陸無人機頻擾外島 國防部有回應了：即起適切反應

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華今年擴大舉辦，但民眾卻發現有顆熱氣球上印有「Welcome to Taitung」字樣。圖／取自「台中好媽」粉專
台中石岡熱氣球嘉年華今年擴大舉辦，但民眾卻發現有顆熱氣球上印有「Welcome to Taitung」字樣。圖／取自「台中好媽」粉專

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台中參加熱氣球活動，卻有顆熱氣球上印有「Welcome to Taitung（歡迎來台東）」字樣，直呼好奇怪；市議員周永鴻說，離譜，難道台東縣政府有下預算行銷？台中市府說，未來將爭取經費，朝製作台中字樣熱氣球，持續行銷台中觀光。

台中石岡2020年起，首次舉辦「台中熱氣球嘉年華」活動，去年因疫情暫緩，今年重新開始，並擴大舉辦，由原有3顆熱氣球，增加至5顆，並邀請藝人炎亞綸、麋先生登台演出，更有夜間光雕噴火秀、600秒煙火秀；石岡區公所表示，昨天單日更湧入10萬人次，突破前年參觀人次紀錄。

此次活動有3顆可升空熱氣球「定點升降」，民眾可以500元的價格，現場排隊購票；卻有眼尖民眾發現，在台中參加熱氣球嘉年華，但其中一顆方格彩色的熱氣球上，卻印有「Welcome to Taitung（歡迎來台東）」字樣，直呼好奇怪，中市府花大錢辦活動，卻還要幫其他縣市宣傳觀光？

周永鴻說，市府花費石岡熱氣球嘉年華耗資300萬，卻讓印有「歡迎來台東」的熱氣球在現場冉冉上升，實在很離譜。難道台東縣政府有下預算行銷，還是活動現場有任意門，能讓參加民眾1秒置身台東？

中市府民政局表示，台中熱氣球嘉年華廠商天際航空，為全台唯一民航局核可的熱氣球飛行公司，目前公司扎根台東，相關熱氣球以台東或公司名稱字樣為元素製作飛行球，由於今年活動擴大舉辦，由3顆增加至5顆，考量一顆標準型熱氣球約350萬至400萬元，因此此次其中一顆使用台東字樣的大型繫留熱氣球，未來市府將爭取經費，朝製作台中字樣熱氣球，持續行銷台中觀光。

延伸閱讀

影／台中熱氣球人潮有人要插隊 警察霸氣趕走現場歡呼

台中熱氣球嘉年華活動第3天 一天湧入10萬人次

蔡其昌競選總部開箱 打造親子共讀牆、網美牆打卡

狼師疑性侵3人遭申訴 中市教育局全面普查擴大調查

相關新聞

南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理...

花壇第一停車場9月1日啟用 公有市場消費免費停車3小時

啟用20年的彰化縣花壇鄉第一立體停車場，原本委外經營，卻因使用率不如預期，相關公共措施也未做好維護，鄉公所決定收回自營，...

獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台...

台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田...

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區拜票受訪時，批評市府要在夏田產業園區設水肥廠，當地民眾群情激憤，他因此特別轉答市民...

中市7年211家企業汰煤改天然氣 吸碳量=497座中央公園

距年底選舉90天，台中市空氣品質是市調市民關切首項，市府經發局今宣布，已輔導211家工廠汰燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。