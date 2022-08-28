台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田停車場更獲得國家卓越建設獎規劃設計類金質奬，讓人更願意在停車場逗留。

台中市議員李中指出，交通局興建停車場應該加入更多創意元素，尤其台灣土地狹小，停車場40年來如一日，其他國家地區早已發展「倉儲式」停車場，有機器人停車，他建議台中市政府善用「停管基金」蓋出不一樣的停車場「蓋停車場也要有願景」

台中市目前有775處停車場，其中313處公有。交通局表示，近年停車需求大增「先求有，再求更好」設計規劃加入育樂休閒等元素，融入藝術裝置空間。

交通局長葉昭甫指出，興建停車場結合地方特色與功能性，有打造藝廊氣氛，還有咖啡廳與超市，民眾停車後輕鬆逛商業空間，對忙碌現代人來說，服務多元化。

沙鹿區「沙田路立體停車場新建工程」由藝術創作者郭國相的「樂遊」摘金，主題為兩座車子造型雕塑，車型外框主體由不鏽鋼材打造，車側延伸出座椅。

豐原轉運中心內部公共藝術獲選作品為「運轉城市」，由藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館專業廖沛怡等人創作，設計接地氣，外牆以格柵傳達「火車過山洞」意象，提升環境品質及公眾美學。

南屯區正心立體停車場新建去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類「優質獎」，引入風與陽光，打造會呼吸的建築，設街道家具提供民眾使用，落實和諧、自然、環保理念。