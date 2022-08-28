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台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市停車場有「藝思」圖／交通局提供
台中市停車場有「藝思」圖／交通局提供

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田停車場更獲得國家卓越建設獎規劃設計類金質奬，讓人更願意在停車場逗留。

台中市議員李中指出，交通局興建停車場應該加入更多創意元素，尤其台灣土地狹小，停車場40年來如一日，其他國家地區早已發展「倉儲式」停車場，有機器人停車，他建議台中市政府善用「停管基金」蓋出不一樣的停車場「蓋停車場也要有願景」

台中市目前有775處停車場，其中313處公有。交通局表示，近年停車需求大增「先求有，再求更好」設計規劃加入育樂休閒等元素，融入藝術裝置空間。

交通局長葉昭甫指出，興建停車場結合地方特色與功能性，有打造藝廊氣氛，還有咖啡廳與超市，民眾停車後輕鬆逛商業空間，對忙碌現代人來說，服務多元化。

沙鹿區「沙田路立體停車場新建工程」由藝術創作者郭國相的「樂遊」摘金，主題為兩座車子造型雕塑，車型外框主體由不鏽鋼材打造，車側延伸出座椅。

豐原轉運中心內部公共藝術獲選作品為「運轉城市」，由藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館專業廖沛怡等人創作，設計接地氣，外牆以格柵傳達「火車過山洞」意象，提升環境品質及公眾美學。

南屯區正心立體停車場新建去年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類「優質獎」，引入風與陽光，打造會呼吸的建築，設街道家具提供民眾使用，落實和諧、自然、環保理念。

北屯區崇德昌平停車場則建置下沉式廣場、共融公園、活動中心、休閒運動設施、商場等空間，預計年底動工，地方期待啟用後成為購物休閒好去處。

台中市沙鹿區沙田停車場新穎設計獲得國家建設卓越最佳規劃設計金質獎。圖／交通局提供
台中市沙鹿區沙田停車場新穎設計獲得國家建設卓越最佳規劃設計金質獎。圖／交通局提供

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