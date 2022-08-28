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蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區市場拜票。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區市場拜票。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區拜票受訪時，批評市府要在夏田產業園區設水肥廠，當地民眾群情激憤，他因此特別轉答市民心聲。市府環保局長陳宏益說，並非如此，而是夏田產業園區必須設汙水處理設備，並同時處理因產業園區設立產生的水肥。

陳宏益說，夏田產業園區和其他工業區一樣，都必須有自己的設汙水處理場，包括中科、精密工業園區等都一樣。而產業園區設置後，也會有辦公室、宿舍等的產生，因此把水肥一併由汙水處理系統處理。水肥處理占園區汙水處理只是一小部分，但水肥加入，對汙水處理的生物系統也有幫助。

他說，以往各工業區的水肥都集中在南屯的水肥處理廠處理，但因為南屯水肥廠也收一般住家的水肥，目前負荷量已大，因此之後各工業區各自處理。

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