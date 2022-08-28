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中市7年211家企業汰煤改天然氣 吸碳量=497座中央公園
距年底選舉90天，台中市空氣品質是市調市民關切首項，市府經發局今宣布，已輔導211家工廠汰燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。環保局説換算等於497座中央公園吸碳量。
經發局表示，以烏日啤酒廠為例，過去使用重油鍋爐的硫氧化物汙染排放量是全市前10名，為達到台中市排放標準，烏日啤酒廠決定將廠區內3座重油鍋爐汰換改用天然氣，粒狀物、硫氧化物趨近於零排放，節省空汙防制設備投入成本約1500萬元，且燃氣鍋爐的運作原理相對單純，有助於廠區節電，一舉兩得。
台中市府經發局自2015年至今年7月底止，市府共補助8700萬、輔導211家企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補碳排放量減少約10.7萬公噸，等於497座中央公園的吸碳量。
另依據環保署監測數據，截至今年8月18日止，台中市PM2.5平均值每立方公尺12.8微克，對比2018年同期的19.7微克，改善率達35%。
張峯源説，市府今年編列500萬元推動鍋爐汰換補助計畫落日作業，目前有7家企業申請並獲核定補助，截至今年7月底止，其中2家企業已完成汰換作業。今年補助計畫受理至10月31日止，只要加熱設備位在台中市境內，均可申請。
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