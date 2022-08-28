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台中熱氣球嘉年華活動第3天 一天湧入10萬人次
台中市熱氣球嘉年華活動昨天是第3天，今天最後一天，昨晚音樂會掀起活動最高潮，邀請炎亞綸、麋先生等歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，昨天湧入10萬人次參觀。
石岡區長劉素幸表示，這3天到訪很多遊客，昨天更是湧入10萬人次，已突破前年參觀人次，她感謝台中市長盧秀燕及市議會在預算的支持，希望明年能延續舉辦第3屆台中熱氣球活動，讓大家盡情感受台中山城美好風光。
劉素幸說，前年石岡首次舉辦台中熱氣球嘉年華活動，短短兩天吸引近10萬人次湧入只有1.5萬人口的石岡，一夕爆紅，已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年疫情趨緩擴大回歸，很多家長把握暑假，帶孩子排隊體驗，還有許多攝影玩家把握機會紀錄熱氣球升空，繽紛山城的精采時刻，今天是活動最後一天。
石岡區公所說明，台中熱氣球不但能飽覽大甲溪、石岡水壩、東豐綠廊、梅子鐵橋、鳶嘴山及遠方中央山脈的翠綠山峰等山城美景，石岡區內還有土牛客家文化館、3D彩繪村、五福臨門、電火圳步道等熱門景點，都是適合安排旅行的絕佳景點，除了體驗翱翔天際的樂趣，民眾可規劃石岡一日輕旅行，暢遊美麗山城。
昨晚音樂會邀請年輕人喜愛的麋先生樂團，及中生代喜愛的民歌手施孝榮等，另原演唱會壓軸八三夭主唱阿璞昨天宣布確診無法出席，改由藝人炎亞綸登台獻唱，吸引大批粉絲到場聆賞，立委江啟臣、石岡區長劉素幸、石岡農會理事長陸明陽及總幹事張東海、土牛里長黃三榮、梅子里長郭光勇、龍興里長黃清標及石岡里長陸永晟等人到場同樂。
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