王功漁火節烤蚵玩水看煙火 單日18萬人次創紀錄

中台灣年度海洋音樂盛會-王功漁火節超夏趴海洋音樂會，昨晚在王功漁港歡樂開唱，長達10分鐘的高空煙火秀照亮漁港和海面，縣政府統計首日活動吸引18萬人次進場，創下歷年單日人潮最多的紀錄。

白天天氣熱，仍有不少民眾結伴和舉家前來王功，先前往福海宮參拜聖母，在廣場品嘗福海宮管委會招待的免費鮮蚵粥，彰化縣養雞協會今年招待滷雞腿、炸雞翅、麻油雞飯各1千份，茶葉蛋1200份，還有1千支冰棒免費吃，都讓遊客大呼過癮，吃完再到王功街區烤蚵，到漁港觀賞大型風箏，小朋友玩「蚵蚵笑遊樂趣」兩座30米長的滑水道氣墊遊憩與戲水設施。

入夜後，2022王功漁火節超夏趴海洋音樂會登場，王功福海宮主委洪福義感謝來自全國各地的遊客到王功玩，漁火節系列活動一年比一年精彩，因為縣政府及彰化區漁會等單位全力出資舉辦，行銷芳苑鄉王功成為熱門觀光景點。音樂會請來梁文音、賴慧如、張家瑋等多名歌手演唱流行歌曲，及夜間高空煙火秀都為活動掀起一波波熱潮。