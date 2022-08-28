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王功漁火節烤蚵玩水看煙火 單日18萬人次創紀錄
中台灣年度海洋音樂盛會-王功漁火節超夏趴海洋音樂會，昨晚在王功漁港歡樂開唱，長達10分鐘的高空煙火秀照亮漁港和海面，縣政府統計首日活動吸引18萬人次進場，創下歷年單日人潮最多的紀錄。
白天天氣熱，仍有不少民眾結伴和舉家前來王功，先前往福海宮參拜聖母，在廣場品嘗福海宮管委會招待的免費鮮蚵粥，彰化縣養雞協會今年招待滷雞腿、炸雞翅、麻油雞飯各1千份，茶葉蛋1200份，還有1千支冰棒免費吃，都讓遊客大呼過癮，吃完再到王功街區烤蚵，到漁港觀賞大型風箏，小朋友玩「蚵蚵笑遊樂趣」兩座30米長的滑水道氣墊遊憩與戲水設施。
入夜後，2022王功漁火節超夏趴海洋音樂會登場，王功福海宮主委洪福義感謝來自全國各地的遊客到王功玩，漁火節系列活動一年比一年精彩，因為縣政府及彰化區漁會等單位全力出資舉辦，行銷芳苑鄉王功成為熱門觀光景點。音樂會請來梁文音、賴慧如、張家瑋等多名歌手演唱流行歌曲，及夜間高空煙火秀都為活動掀起一波波熱潮。
縣長王惠美說，王功漁火節今天第一天活動吸引人潮約18萬人次，是近年人潮最多，今天海洋音樂會晚上有原子邦妮、小男孩樂團、艾文同學、草屯囝仔、玖壹壹等樂團演出，民眾趕快攜家帶眷來王功吃美食、聽好歌、賞燈祭、看煙火秀。
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