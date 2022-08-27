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台中大里下冰雹難得一見 里長PO圖、影片共襄盛舉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里區立德里長江和樹深夜PO出當地今天傍晚下冰雹的難得景象。圖／江和樹提供
台中大里區立德里長江和樹深夜PO出當地今天傍晚下冰雹的難得景象。圖／江和樹提供

台中大里區在今天下午5時許下冰雹，吸引不少民眾拍下大雨夾帶冰雹的難得景象，PO上網，引起熱議，有網友形容，騎車被冰雹K到「還蠻疼的！」也有人來不及拍就融了，民眾黨台中市議員參選人、大里區立德里長江和樹深夜PO出照片、影片共襄盛舉；台中氣象站證實確有此事，並表示為午後雷雨胞對流旺盛導致。

網友有的全程錄影，也有的撿拾地上的冰雹拍照留念，並有網友直呼「驚奇」、「難得一見」、「超誇張的！」也有網友分享騎車被冰雹K到「還蠻疼的！」也有人來不及拍，冰雹就融了。有大里網友後悔「當時人不在大里！」也有網友反映，為何人在大里卻沒有看到？詢問「到底是哪一里下冰雹？」

中央氣象局說明，劇烈對流發展地區都有可能產生冰雹，是局部現象，可能傷人及農作物，但至今氣象科技仍然無法預先掌握冰雹發生的時間和位置，只能透過氣象雷達即時監測，推測冰雹發生機率，若出外遇到劇烈的天氣變化，應尋找適當的遮蔽物保護自己，為保命的不二法則。

台中大里區立德里長江和樹深夜PO出當地今天傍晚下冰雹的難得景象。圖／江和樹提供
台中大里區立德里長江和樹深夜PO出當地今天傍晚下冰雹的難得景象。圖／江和樹提供

冰雹 台中市

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