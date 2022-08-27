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全國原住民族射箭賽 300弓箭高手齊聚南投競技

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱和來賓一起開弓射箭，傳承原住民族狩獵文化。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱和來賓一起開弓射箭，傳承原住民族狩獵文化。圖／南投縣政府提供

南投縣第一屆主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽」今天在南投縣埔里鎮內埔橋高灘地舉行，全國各地原住民族射箭好手共90隊，近300人參賽，難得有全國大賽，選手都相當珍惜交流機會，也希望擴大規模，列入全國甚至國際正式賽事，發揚原住民傳統狩獵文化。

今天開幕儀式，由南投縣體育會傳統射箭委員會主委石慶龍贈弓給縣長林明溱，並邀請貴賓一同開弓，拉開競賽序幕。

林明溱說，原住民族傳統以狩獵維生，射箭是生活技能，雖然社會型態改變，但傳承原住民射箭技能更加重要，南投縣政府積極推動傳統射箭比賽，喚起族人對射箭技藝重視，更傳承原住民文化精神。

石慶龍表示，主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽首度舉辦，全國原住民族熱烈響應，共有90隊、300名各原住民族傳統射箭好手參賽，可傳統射箭運動能更加普及，讓更多人能接觸傳統射箭運動，更喜歡透過此運動來強健體魄。逐步推廣到縣運會、原民運動會、全中運、全民運等全國賽事中，成為正式比賽項目，也期盼能與國際接軌。

布農族金姓選手說，傳統射箭競賽規模都不大，難得有全國賽事讓各族好手交流射箭技藝，大家都相當興奮，希望未來能繼續辦下去，讓傳統射箭運動能更發揚光大。

南投縣主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽今天登場，有選手穿上傳統服飾參賽，傳承狩獵精神。圖／南投縣政府提供
南投縣主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽今天登場，有選手穿上傳統服飾參賽，傳承狩獵精神。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱彎弓射箭，藉由傳統射箭賽，傳承原住民族狩獵精神。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱彎弓射箭，藉由傳統射箭賽，傳承原住民族狩獵精神。圖／南投縣政府提供
南投縣主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽今天登場，吸引各族射箭好手共同競技。圖／南投縣政府提供
南投縣主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽今天登場，吸引各族射箭好手共同競技。圖／南投縣政府提供

原住民 南投 林明溱

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