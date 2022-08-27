王功漁火節今起熱鬧登場 超夏趴海洋音樂會有亮點

去年因COVID-19疫情停辦，今年獲媽祖聖示復辦的彰化縣王功漁火節，今天在芳苑鄉王功福海宮及王功漁港區熱鬧登場，年年送到不夠的鮮蚵粥、炸雞翅等地方農產小吃，仍然大受歡迎，彰化區漁會加碼贊助煙火秀，今天和明天的晚上7點30分施放，民眾逛完王功老街，把握時間到漁港賞海景、看煙火。

彰化縣政府今、明兩天在王功地區，舉辦「2022王功漁火節-漫遊王功 箏是好風光」系列活動，縣長王惠美和立法委員謝衣鳳、彰化區漁會總幹事陳諸讚、芳苑鄉長洪和炉、海委會海保署主秘林天賞、農委會漁業署組長劉福昇、水利署第四河川局長李友平、芳苑鄉農會總幹事謝介民及地方民代士紳出席祈福典禮，王惠美讀敕文向上天及媽祖報告王功漁火節復辦，祈求合境平安，百工百業興隆。

王功漁火節17年前開始舉辦，去年停辦，今年是第十六次辦理，今、明兩天規畫祈福嘉年華、超夏趴海洋音樂會、絢麗煙火秀、作伙烤蚵趣、漫遊體驗王功輕旅行、夏日海洋燈祭及港邊箏好玩和蚵蚵笑遊樂趣等活動，白天活動主舞台是王功漁火節的重頭戲「超夏趴海洋音樂會」，白天即有奇異果哥哥、YOYO家族唱跳秀，和彰化縣藝人林奕妘、陳質郎等歌舞表演，晚間卡司陣容堅強，邀請李芷婷和玖壹壹等歌手、樂團熱情獻唱。

縣長王惠美說，王功盛產珍珠蚵，芳苑鄉也有很多優良農特產品，今天縣政府在福海宮舉辦「彰化優鮮禽品行銷推廣」，分送蚵仔粥、蛋塔、炸雞翅、滷雞腿、麻油雞肉飯各1000份免費品嘗，另有1000支枝仔冰免費吃。

芳苑鄉農會總幹事謝介民表示，芳苑鄉王功地區四個金融機構民國80年代存款高達40餘億，到現在存款翻漲3倍多，縣政府舉辦王功漁火節活動年年擴大，帶來人潮也帶進錢潮，對行銷芳苑鄉的漁業、農業都幫助很大。

王功漁火節的「夏日海洋燈祭」在王功漁港、福海宮及王功街道，以數萬盞LED燈點亮王功夏夜。漁港邊「港邊箏好玩」展示巨型風箏，和「蚵蚵笑遊樂趣」放置兩座30公尺的氣墊遊憩及戲水設施供民眾遊玩，是今年兩大亮點。王功老街狹窄，這兩天彰化縣政府定點設置接駁站，接駁車免費接送，相關資訊請上活動官網查詢。