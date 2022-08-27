三方出資 地方關心 大城咸安宮修好今入火安座

歷經施工兩年，彰化縣歷史建築大城咸安宮修復工程竣工，今天是黃道吉日，縣政府和咸安宮管理委員會舉辦入火安座慶典，地方信眾紛紛趕來燒香，咸安宮管理委員會主委吳信楷感謝公部門出資修繕，縣長王惠美盛讚咸安宮管委會熱心的額外出資，讓修復按照進度完工。

大城咸安宮建於清朝道光年間，主祀保生大帝，日本昭和時期重修成現今格局，2008年登錄為彰化縣歷史建築。彰化縣文化局會同專家學者調查，發現咸安宮遭蟲蟻飳食，木構件老舊腐壞，爭取中央補助經費，除了專業包商整修建築，並禮聘傳統建築工藝大師製作剪黏，費時兩年修復，今年3月完工偏逢疫情升溫，遲至今天舉行入竣工火安座慶典，北管樂團鑼鼓齊響，喜氣洋洋。

咸安宮管委會主委吳信楷感謝地方鄉親在過去兩年內，頻頻關心修建進度，也感謝文化部補助、縣政府文化局補助經費；他說，能夠修繕順利真是託大家的福，相信經過這次修繕，咸安宮未來發展更好，萬年香火、護佑萬靈、國泰民安、風調雨順。

大城鄉代理鄉長曾金來表示，咸安宮是大城鄉民的信仰中心，今天舉辦入火安座法會暨歷史古蹟揭牌典禮，可提供香客舒適的參拜空間與動線，配合縣政府的休閒觀光規畫，相信咸安宮將來會成為大城的重要觀光景點。

縣長王惠美談到咸安宮具有歷史價值，這次修繕集合了彩繪匠師陳敦仁和蘇福壽，小木作匠師孫國輝、泥作匠師林洋慶、剪黏泥塑匠師王武雄，把傳統工藝的好手藝都展現在大城咸安宮修復工程，她稱讚咸安宮管委會出錢出力，傳統工藝經費不足時，額外再出資近30萬元，讓修復工程按照進度完成，期待各界不分黨派，共同維護傳統歷史文物，讓彰化變更美好。