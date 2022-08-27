快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

三方出資 地方關心 大城咸安宮修好今入火安座

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣歷史建築大城鄉咸安宮今舉行修建入火安座慶典。記者簡慧珍／攝影
彰化縣歷史建築大城鄉咸安宮今舉行修建入火安座慶典。記者簡慧珍／攝影

歷經施工兩年，彰化歷史建築大城咸安宮修復工程竣工，今天是黃道吉日，縣政府和咸安宮管理委員會舉辦入火安座慶典，地方信眾紛紛趕來燒香，咸安宮管理委員會主委吳信楷感謝公部門出資修繕，縣長王惠美盛讚咸安宮管委會熱心的額外出資，讓修復按照進度完工。

大城咸安宮建於清朝道光年間，主祀保生大帝，日本昭和時期重修成現今格局，2008年登錄為彰化縣歷史建築。彰化縣文化局會同專家學者調查，發現咸安宮遭蟲蟻飳食，木構件老舊腐壞，爭取中央補助經費，除了專業包商整修建築，並禮聘傳統建築工藝大師製作剪黏，費時兩年修復，今年3月完工偏逢疫情升溫，遲至今天舉行入竣工火安座慶典，北管樂團鑼鼓齊響，喜氣洋洋。

咸安宮管委會主委吳信楷感謝地方鄉親在過去兩年內，頻頻關心修建進度，也感謝文化部補助、縣政府文化局補助經費；他說，能夠修繕順利真是託大家的福，相信經過這次修繕，咸安宮未來發展更好，萬年香火、護佑萬靈、國泰民安、風調雨順。

大城鄉代理鄉長曾金來表示，咸安宮是大城鄉民的信仰中心，今天舉辦入火安座法會暨歷史古蹟揭牌典禮，可提供香客舒適的參拜空間與動線，配合縣政府的休閒觀光規畫，相信咸安宮將來會成為大城的重要觀光景點。

縣長王惠美談到咸安宮具有歷史價值，這次修繕集合了彩繪匠師陳敦仁和蘇福壽，小木作匠師孫國輝、泥作匠師林洋慶、剪黏泥塑匠師王武雄，把傳統工藝的好手藝都展現在大城咸安宮修復工程，她稱讚咸安宮管委會出錢出力，傳統工藝經費不足時，額外再出資近30萬元，讓修復工程按照進度完成，期待各界不分黨派，共同維護傳統歷史文物，讓彰化變更美好。

大城鄉咸安宮2011年完成第一階段調查研究，2017年（前縣長魏明谷任內完成）第二階段的修復工程規畫設計，因此魏明谷今天到場參加典禮。咸安宮2019年獲文化部文化資產局核定補助修復計畫，工程總經費2853萬元，文資局補助2139萬元（75%），縣府配合款572萬元（20%），餘款由所有權人彰化縣大城咸安宮管理委員會自籌142萬元（5%）。

彰化縣大城鄉咸安宮主祀保生大帝，完成修建，今舉辦慶典。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉咸安宮主祀保生大帝，完成修建，今舉辦慶典。記者簡慧珍／攝影

歷史建築 彰化

延伸閱讀

彰化縣長王惠美拚社福政績 選前設社區關懷據點沒上限

彰化這款米蟬連6次精饌米獎 米屋今年再獲金銀雙獎

彰化幼兒BNT開放預約 8月30日到9月4日施打

影／我愛我的老樣子 彰化長輩歡樂走秀享受老年

相關新聞

南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理...

花壇第一停車場9月1日啟用 公有市場消費免費停車3小時

啟用20年的彰化縣花壇鄉第一立體停車場，原本委外經營，卻因使用率不如預期，相關公共措施也未做好維護，鄉公所決定收回自營，...

獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台...

台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田...

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區拜票受訪時，批評市府要在夏田產業園區設水肥廠，當地民眾群情激憤，他因此特別轉答市民...

中市7年211家企業汰煤改天然氣 吸碳量=497座中央公園

距年底選舉90天，台中市空氣品質是市調市民關切首項，市府經發局今宣布，已輔導211家工廠汰燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。