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豐原社區籃球賽逗趣開打 母子組隊戰父子檔

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今年親子組由父親與2位高中兒獲得冠軍，父子展現絕佳默契。圖／社皮里長涂力旋提供
今年親子組由父親與2位高中兒獲得冠軍，父子展現絕佳默契。圖／社皮里長涂力旋提供

今天上午是「豐原區社區三對三籃球賽」，近10年活動吸引男女老少參與，特別的是，今年親子組有母親帶著2位國小兒子對上父親揪2位高中兒上場，畫面相當趣味，無論國小生或高中生都卯足全勁，在球場上奔馳，博得掌聲。

去年因新冠疫情停辦，讓許多熱愛打球的朋友大呼可惜。今年，社區三對三籃球賽再次回歸，並且配合政府防疫政策，將場地拉到更開闊的社皮公園籃球場，賽程分為老馬、壯馬、青馬組、親子組、機關組、高中及社會混合男女組，計有42支球隊，約200多人共襄盛舉。

參賽者徐先生說，他幾乎每一年都參與本賽事，而他的女兒更是從小參加到高中，今年已經準備加入高中籃球校隊，這個賽事可謂是他跟女兒一起成長，希望未來他們這一家能夠繼續參加。

豐原區體育會理事長呂維國表示，籃球運動受到非常多人的喜愛，尤其這2年國內籃壇新聯盟的崛起，更炒熱這樣的氣氛。

立法委員江啟臣說，疫情衝擊下，很高興今年能夠復辦賽事，他特別感謝豐陽國中籃球隊每年的協助，尤其他們在今年奪下國中乙組的冠軍，值得肯定。因此，也藉由此賽事的機會，頒發加菜金給小球員們，鼓勵他們持續前進，挑戰自我。

豐原區三對三社區籃球賽已經舉辦近10年，每年只要到7、8月，球友們莫不期待藉此賽事互相切磋高下。

豐原區籃球委員會副主委涂力旋表示，今年賽事拉到比較開闊的社皮公園籃球場，就是希望大家都可以快樂健康的打球，而今年在家庭親子組的參賽人數比過往還多，表示籃球是闔家參與的活動，能夠讓家庭凝聚力更好。

同時，本賽事也有國軍人才招募以及在地企業ACS跨界運動用品、「朴大哥韓式炸雞」贊助，主辦單位表示未來會有更多在地企業願意投入，這也象徵長期以來舉辦有被認同，會將繼續努力舉辦，一次次辦理的更好。

今年親子組有母親帶著2位國小兒子對上父親揪2位高中兒上場，畫面相當趣味，博得掌聲。圖／社皮里長涂力旋提供
今年親子組有母親帶著2位國小兒子對上父親揪2位高中兒上場，畫面相當趣味，博得掌聲。圖／社皮里長涂力旋提供

親子 疫情

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