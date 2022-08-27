快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

防中秋疫情高峰…台中幼兒BNT今打開 青少年也搶打BNT

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午到北屯區四里聯合活動中心快打站，視察幼兒BNT疫苗首日開打情況，至中午共3328人接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午到北屯區四里聯合活動中心快打站，視察幼兒BNT疫苗首日開打情況，至中午共3328人接種。記者趙容萱／攝影

國內疫情升溫，中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰期恐落在中秋連假，台中市為提升幼兒保護力，今起連2個周末開設44個幼兒快打站，開打第一劑幼兒BNT疫苗，統計到中午共3328人接種，8月29日起開放醫療院所預約、文心森林公園接種站隨到隨打。今天青少年也衝接種站搶打BNT，衛生局已向中央再申請8000劑。

台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳建議，迎接中秋連假，新冠疫苗應打好、打滿，其中12歲以上最好打滿三劑，5到12歲盡可能打滿兩劑，5歲以下的兒童應該盡早施打第一劑。嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗能降低腦炎、MIS-C和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，考量疫情變化，建議施打。

台中市衛生局長曾梓展說，幼兒疫苗不能混打，幼兒莫德納要打2劑，保護力有5成，BNT要打3劑，保護力可達8成。台中6個月至5歲幼兒共10.2萬人，幼兒莫德納第一劑7月開打，共2.2萬人接種，接種率24.7%，全國第一。

曾梓展說明，符合施打幼兒BNT第一劑約5.6萬人，造冊通知今明兩天、下周周末9月3日、4日到44處快打站接種。另有1.8萬人符合接種幼兒莫德納第二劑，造冊通知9月3日、4日至快打站接種。

曾梓展說明，至昨天台中市12歲到17歲第二劑、第三劑尚有3萬5427人未接種，扣除確診人數9827人，尚有2萬5600人待完成接種。因學校開學在即，青少年打氣上升，初估三成有接種需求，已向中央爭取8000劑疫苗，維護台中校園健康安全。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，隨到隨打，提供成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、兒童莫德納等，近日因青少年打氣上升，每天供應的成人BNT都搶光，今天提供119劑也秒殺，下周一8月29日起同時提供幼兒BNT、幼兒莫德納疫苗，請家長多加利用。

台中市新冠疫苗接種站資訊可上網查詢

台中市文心森林公園接種站今天提供119劑成人BNT，吸引青少年衝接種站搶打。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園接種站今天提供119劑成人BNT，吸引青少年衝接種站搶打。圖／醫師施勝桓提供
台中市長盧秀燕今天上午到北屯區四里聯合活動中心快打站，視察幼兒BNT疫苗首日開打情況，至中午共3328人接種。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午到北屯區四里聯合活動中心快打站，視察幼兒BNT疫苗首日開打情況，至中午共3328人接種。記者趙容萱／攝影

新冠疫苗 莫德納疫苗 BNT

延伸閱讀

影／嚴防BA.5 台中幼兒BNT第1劑今開打

新增2登革熱境外移入 台中夫婦曾赴印尼二採陽

共挺防疫 台中市政府勇奪疫苗接種等全國8大獎項

長照界榮耀 2022台中市金照獎徵件起跑

相關新聞

南投埔里長輩重遊水源地感慨破落 公所將原貌修復

南投埔里近百年歷史的「水道水源地」荒廢閒置近半世紀，公所爭取活化規畫打造為親水共融公園，日前獲中央同意，公所近期著手整理...

花壇第一停車場9月1日啟用 公有市場消費免費停車3小時

啟用20年的彰化縣花壇鄉第一立體停車場，原本委外經營，卻因使用率不如預期，相關公共措施也未做好維護，鄉公所決定收回自營，...

獨／熱氣球有「歡迎來台東」字挨批 中市府：未來改善

中市府於石岡舉辦為期4天的熱氣球嘉年華，吸引不少民眾朝聖搭乘，昨更湧入10萬人次，突破前年參觀人次，但卻有民眾發現，在台...

台中市停車場有「藝」思 屢獲國家建築卓越獎

台中市政府交通局積極闢建停車場，因應寸土寸金的商業需求，停車場複合式經營，民眾可以喝咖啡、用餐，生鮮超市進駐，沙鹿區沙田...

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

民進黨台中市長參選人蔡其昌上午到大里區拜票受訪時，批評市府要在夏田產業園區設水肥廠，當地民眾群情激憤，他因此特別轉答市民...

中市7年211家企業汰煤改天然氣 吸碳量=497座中央公園

距年底選舉90天，台中市空氣品質是市調市民關切首項，市府經發局今宣布，已輔導211家工廠汰燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。