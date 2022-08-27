防中秋疫情高峰…台中幼兒BNT今打開 青少年也搶打BNT

國內疫情升溫，中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰期恐落在中秋連假，台中市為提升幼兒保護力，今起連2個周末開設44個幼兒快打站，開打第一劑幼兒BNT疫苗，統計到中午共3328人接種，8月29日起開放醫療院所預約、文心森林公園接種站隨到隨打。今天青少年也衝接種站搶打BNT，衛生局已向中央再申請8000劑。

台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳建議，迎接中秋連假，新冠疫苗應打好、打滿，其中12歲以上最好打滿三劑，5到12歲盡可能打滿兩劑，5歲以下的兒童應該盡早施打第一劑。嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗能降低腦炎、MIS-C和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，考量疫情變化，建議施打。

台中市衛生局長曾梓展說，幼兒疫苗不能混打，幼兒莫德納要打2劑，保護力有5成，BNT要打3劑，保護力可達8成。台中6個月至5歲幼兒共10.2萬人，幼兒莫德納第一劑7月開打，共2.2萬人接種，接種率24.7%，全國第一。

曾梓展說明，符合施打幼兒BNT第一劑約5.6萬人，造冊通知今明兩天、下周周末9月3日、4日到44處快打站接種。另有1.8萬人符合接種幼兒莫德納第二劑，造冊通知9月3日、4日至快打站接種。

曾梓展說明，至昨天台中市12歲到17歲第二劑、第三劑尚有3萬5427人未接種，扣除確診人數9827人，尚有2萬5600人待完成接種。因學校開學在即，青少年打氣上升，初估三成有接種需求，已向中央爭取8000劑疫苗，維護台中校園健康安全。

負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站每天上午9時30到11時30分開打，隨到隨打，提供成人莫德納、 成人BNT、兒童BNT、Novavax、兒童莫德納等，近日因青少年打氣上升，每天供應的成人BNT都搶光，今天提供119劑也秒殺，下周一8月29日起同時提供幼兒BNT、幼兒莫德納疫苗，請家長多加利用。