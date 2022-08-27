動員50人連做5小時 「我愛你」月餅今送彰化家扶兒

物價上漲，員林市中央社區發展協會一連4年動員志工做月餅，今天起個大早進廚房做出520盒，諧音「我愛你」，希望中秋月餅送愛到家扶的活動帶給受扶助兒童更多愛與關懷。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委，也是員林市中央社區發展協會長青會會長羅金珠，發起自製月餅送愛到家扶的活動；她說，今年做月餅有國際蘭馨交流協會中華民國總會總監汪呂寶蕉、員林國際蘭馨交流協會理事長陳秋蓉及會員、彰化家扶員林區扶幼委員會協助，出錢出力完成這項有溫度的活動。

今天上午4點，中央社區和國際蘭馨的在地會員合計50人，到中央社區發展協會關懷據點的廚房做月餅，有的揉擀油皮和酥皮，有的放入蛋黃等內餡，眾志成城很快把一盤盤月餅放進烤箱，烤完一批再接一批，總共烘烤4160顆月餅，分裝520盒，在中午前熱烘烘的送到彰化家扶中心員林服務處社工手上。