台中大里突狂風暴雨 在地人見「彈珠般冰雹」稱奇：快50年沒見過

台中市大里區今天下午罕見下起冰雹，民進黨台中市議員李天生描述當時情景，他表示，約下午4時20分突然狂風暴雨，夾帶下起冰雹，他住大里區快50年沒見過這種景象。

網友瘋傳大里下冰雹的影片，家住大里的李天生告訴中央社記者，下午約4時20分在大里橋附近突然下了約10分鐘左右的冰雹，讓當地民眾都感到驚奇。

李天生說，原本好天氣的大里，突然狂風暴雨，還夾帶下起冰雹，只見霧茫茫的一片，感覺很嚇人，他在大里住了快50年，也沒見過這種景象。

大里區中新里長廖榮木描述當時情況，先颳起一陣強風，接著開始下雨，他在屋內聽到屋頂傳來很大的啪啪聲，納悶雨聲為何特別大，才看到服務處門口地面白茫茫一片，細看發現都是如小彈珠般的冰雹，大里只有中新里及內新里有下冰雹。