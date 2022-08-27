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涼！彰化市公所搭建豪華滑水道孩童嗨翻 明天還有三場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所自8月12日起連續3週「彰化童樂會」，壓軸的「景觀水樂園」今明兩天在景觀公園登場，加碼推出的「水球大戰」。圖／彰化市公所提供
彰化市公所自8月12日起連續3週「彰化童樂會」，壓軸的「景觀水樂園」今明兩天在景觀公園登場，加碼推出的「水球大戰」。圖／彰化市公所提供

暑假接近尾聲，彰化市公所自8月12日起連續3週的「彰化童樂會」，壓軸的「景觀水樂園」今明兩天在景觀公園登場，加碼推出的「水球大戰」，彰化市長林世賢也換輕便裝扮和小朋友同樂，結果被慘烈圍攻，現場孩童笑聲不斷。

彰化市公所推出消暑的「彰化童樂會」親子活動，考量彰化沒有可玩水的主題樂園，8月27日、28日為期兩天在彰化景觀公園搭設大型氣墊滑水道，28日下午還有森林音樂會，讓小朋友把握暑假的最後一週，準備收心迎接新學期。

林世賢說，今天活動前安排加碼「水球大戰」，開戰時間分別為上午11點、下午2點半與下午3點半，每場次發放100隻水槍，今天上午水球大戰中，他自己在草地場中被小朋友群起圍攻，雖然全身溼透，但非常涼快。

「水球大戰」28日還有3場，市公所公用事業課表示，基於安全考量，水球大戰建議10歲以上朋友參加，可自備蛙鏡、泳衣，未滿10歲小朋友須由家長陪同。

彰化市公所推出消暑的「彰化童樂會」親子活動，8月27日、28日為期兩天在彰化景觀公園搭設大型氣墊滑水道。圖／彰化市公所提供
彰化市公所推出消暑的「彰化童樂會」親子活動，8月27日、28日為期兩天在彰化景觀公園搭設大型氣墊滑水道。圖／彰化市公所提供
彰化市公所推出消暑的「彰化童樂會」親子活動，8月27日、28日為期兩天在彰化景觀公園搭設大型氣墊滑水道。圖／彰化市公所提供
彰化市公所推出消暑的「彰化童樂會」親子活動，8月27日、28日為期兩天在彰化景觀公園搭設大型氣墊滑水道。圖／彰化市公所提供

彰化 林世賢 親子 暑假

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