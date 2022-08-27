聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化水五金聚落送審內政部 增市場用地畫消防隊預定地
彰化鹿港頂番婆水五金聚落，長期以來發展都受限於土地問題，縣府推動「水五金田園生產聚落」，主要計畫7月底正式送內政部審查，因應地方需求，細部內容增設市場用地並劃設機關用地供消防局使用，民眾擔心公共設施會拆到自家房舍，縣府規劃的道路將有13到20公尺彈性，以市地重劃方式開發。
經濟部估計，台灣水五金產業年產值超過新台幣500億元，而彰化縣鹿港鎮頂番婆地區為水五金重鎮，但現有工廠的土地近80%位於非都市土地的農地，農、工混雜，土地分區問題一直存在，縣府因此統籌規畫推動新訂都市計畫，輔導未登記工廠落實土地合理利用。
縣議員凃淑媚說，新訂都市計畫面積共785公頃，中央審核鹿港頂番婆719公頃變更一般農業區 ，去年公開展覽後，居民反映目前頂番婆菜市場為私有，且不集中，應劃設用地開發多功能市場，提高居民生活機能，另原本劃設的消防隊位置位在市中心，容易塞車，應改道外環道工廠集中區域，一方面路寬達20米，也方便救災。
縣府建設處說，因應公展後民眾陳情意見，送內政部版本中，已在臨近頂草路一段增加市場用地面積0.34公頃；另在臨近鹿和路三段消防局劃設於機2用地面積0.18公頃，考量到產業規模，原劃設2處汙水處理廠用地也增加到3處。
建設處也說，公共設施用地位置、範圍及面積會配合現況建物調整，減少建物拆遷擾民，聚落聯外交通的環狀道路路型也配合現況在最後版本稍作調整，以不拆到RC建築為主，因既有建築多，會以公辦市地重劃方式開發。
頂番婆全面納入都市計畫2018年得到行政院核屬「國家重大建設」，建設處表示，送審內政部後接下來需經過2、3次的小組會議，但因先前中央已有掌握大致規劃案，應不會有太大變動。凃淑媚指出，「水五金田園生產聚落」堆動與地方溝通了1年多，居民普遍支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言