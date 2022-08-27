彰化水五金聚落送審內政部 增市場用地畫消防隊預定地

彰化鹿港頂番婆水五金聚落，長期以來發展都受限於土地問題，縣府推動「水五金田園生產聚落」，主要計畫7月底正式送內政部審查，因應地方需求，細部內容增設市場用地並劃設機關用地供消防局使用，民眾擔心公共設施會拆到自家房舍，縣府規劃的道路將有13到20公尺彈性，以市地重劃方式開發。

經濟部估計，台灣水五金產業年產值超過新台幣500億元，而彰化縣鹿港鎮頂番婆地區為水五金重鎮，但現有工廠的土地近80%位於非都市土地的農地，農、工混雜，土地分區問題一直存在，縣府因此統籌規畫推動新訂都市計畫，輔導未登記工廠落實土地合理利用。

縣議員凃淑媚說，新訂都市計畫面積共785公頃，中央審核鹿港頂番婆719公頃變更一般農業區 ，去年公開展覽後，居民反映目前頂番婆菜市場為私有，且不集中，應劃設用地開發多功能市場，提高居民生活機能，另原本劃設的消防隊位置位在市中心，容易塞車，應改道外環道工廠集中區域，一方面路寬達20米，也方便救災。

縣府建設處說，因應公展後民眾陳情意見，送內政部版本中，已在臨近頂草路一段增加市場用地面積0.34公頃；另在臨近鹿和路三段消防局劃設於機2用地面積0.18公頃，考量到產業規模，原劃設2處汙水處理廠用地也增加到3處。

建設處也說，公共設施用地位置、範圍及面積會配合現況建物調整，減少建物拆遷擾民，聚落聯外交通的環狀道路路型也配合現況在最後版本稍作調整，以不拆到RC建築為主，因既有建築多，會以公辦市地重劃方式開發。