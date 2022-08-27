台中市推小農機具免費到場服務 名額有限、先到先審

台中市環保局為減少露天燃燒，除掌握露燃好發點加強稽巡查外，也媒合台積電、中龍鋼鐵合作推廣益菌肥，去年益菌肥補助面積達3343.8公頃，減少焚燒稻草；去年也針對果樹廢枝條首推小農機具專人專機到場服務，鼓勵農民就地將農廢資材破碎掩埋處理，達到減碳、降空汙目的。環保局表示，今年因名額有限，採先到先審。

環保局表示，台中市地形狹長且山多平原少，農民除種植水稻外，也種植柿、梨、桃及龍眼等多種類高經濟作物，統計山區種植面積高達1萬5120公頃。

每年稻作、果樹採收後，產生大量樹枝葉等農業廢棄物，致農民自行將農業廢棄物進行露天燃燒，造成空氣汙染，且易引發森林大火等環境災害，呼籲民眾不要貪圖便利或僥倖心態隨地露燃，違者可依空氣汙染防制法第32條，處1200元至10萬元罰鍰。

環保局除藉由補助益菌肥、跨單位合作及加強無人空拍機稽巡查等管制與宣導，改善露燃空汙，也持續輔導果樹農民及一般民眾改變露天燃燒的習慣，以資源再利用方式處理果樹枝條等農業廢棄物，透過申請審核通過，將免費破碎後農廢資材就地掩埋，增加土壤有機質、防雜草，也間接減少農藥和肥料的使用量，讓資源永續循環再利用。