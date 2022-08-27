他的願望是幫父買車、還房貸 中市勞工局助撐家圓夢

23歲蔡姓中度智能障礙青年綽號「小蔡」，是家中長子，最大願望是撐起家計，幫爸爸買新車、還清房貸，但工作老是做不久。

在加入台中市勞工局支持性輔導計畫，由就服員何姿誼輔導，進入宥青食品廠當清潔員近一年，認真打拚，獲同事認同，被封為「衛生股長」，工作穩定，薪水按月悉數交給爸爸，一圓「長子撐家」的願望。

台中市勞工局長張大春說，市府重視身障者就業權益，為協助身心障礙者就業，提供職業重建、支持性就業、庇護性就業、視障按摩輔導、職業訓練、短期就業、居家就業等服務。

何姿誼說，小蔡高中畢業後，曾做過工廠作業員、清潔員，因無法適應而離職。待業期間，最怕鄰居問他「為什麼不去工作？」每每為此情緒激動，甚至與家人起爭執，家庭關係緊張。勞工局接手輔導就業後，除了積極推介就業，也轉介蔡家參與職涯探索家庭會談，化解家庭緊張關係。

小蔡是公司首次進用的身心障礙員工，同事間不知如何相處，幸好有就服員一路協助當橋樑，幫忙工作培訓。

何姿誼舉例，小蔡剛開始刷洗廁所鏡子，小蔡不分鏡子大小，一概噴灑等量清潔劑，公司從每月申請的清潔劑倍增後找出問題癥結，就服員何姿誼因此為小蔡製作「紅點標示圖」，將每一面鏡子拍照，再在照片中標示紅點，做為清潔劑噴灑標的，小蔡按圖操作，順利完成交付的工作。

宥青國際公司人資助理羅怡雯說，小蔡認真負責廁所及辦公室衛生，隨時維持整潔，其他員工的工作效率提升，私下歸功是「衛生股長」小蔡的功勞。由於小蔡表現良好，公司對進用身心障礙者有信心，表示有適當職缺，願意再進用。