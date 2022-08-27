快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市身障者持愛心卡免銷單 公有停車場免費停車4小時

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市提供身障人士免費停車4小時，目前共有151座公有停車場加入服務。圖／台中市交通局提供
台中市提供身障人士免費停車4小時，目前共有151座公有停車場加入服務。圖／台中市交通局提供

台中市交通局推動中市身障人士進出公有停車場免銷單服務，全市共151座公有路外停車場適用，目前免銷單已申辦人數1248人，審查中16人，共1264人，身障人士持愛心卡刷卡進出停車場，感應即可免費停車4小時，不需再到管理室銷單。

交通局長葉昭甫表示，市府開放設籍台中市並符合資格的民眾，刷卡進出公有停車場，可獲免費停車，其中領「身心障礙者專用停車位識別證」(黃證)可免費停車4小時、「身心障礙者停車證」(粉紅證、藍證)或懸掛身心障礙者專用車牌可全日免費，持愛心卡市民，不必到管理室辦理銷單，經多卡通系統驗證符合身份，在身障停車證有效期間內，自動抵扣免費停車時數。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男說，他使用的輪椅達12公斤，經多年來訓練，已可加快收放輪椅到車內的時間，但部分身障者從下車到坐輪椅，或使用輔具抵達目的地已花上半小時，感謝市府從善如流，有愛無礙打造友善城市。

台中市彩券經銷人員職業工會創會理事長陳中岳說，身障朋友開車獲4小時停車優惠，不用再去繳費，銷單很方便，會多宣導其他身障朋友，若有開車可申請愛心卡身障優惠免銷單服務。

另外，身障者董隆斌25年前車禍受傷，在傷友鼓舞下現為口足畫家，也是身心障礙三鐵競賽好手，他希望有機會購車代步，肯定台中市府為身障者考量停車優惠，很實際。

交通局指出，同時具身障停車證與台中愛心卡的民眾，可透過線上申請或紙本送件兩種方式申辦，經審核後，就可憑愛心卡進出提供免銷單服務的公有停車場，目前共有151座公有路外停車場加入服務。

台中市提供身障人士免費停車4小時，目前共有151座公有停車場加入服務。圖／台中市交通局提供
台中市提供身障人士免費停車4小時，目前共有151座公有停車場加入服務。圖／台中市交通局提供

身障者 停車場 愛心

延伸閱讀

清水區公所遊南投武界5人失聯 中市再派2特搜義消空拍

影／中市某國中校長25年前涉性侵女學生 教育局今告發

企業響應瑪利亞「快樂襪」 今捐2000雙挺醫護

促進身障運動平權 藍委辦公聽會傾聽民意

相關新聞

彰化八卦山大佛座前1榮1枯 美人樹染病搶救

彰化八卦山大佛前正在整修，但大佛前1棵巨大美人樹最近枝葉枯萎，有民眾發現樹根上緣處，樹莖樹皮被切開，擔心美人樹香消玉殞，...

涼！彰化市公所搭建豪華滑水道孩童嗨翻 明天還有三場

暑假接近尾聲，彰化市公所自8月12日起連續3週的「彰化童樂會」，壓軸的「景觀水樂園」今明兩天在景觀公園登場，加碼推出的「...

彰化水五金聚落送審內政部 增市場用地畫消防隊預定地

彰化鹿港頂番婆水五金聚落，長期以來發展都受限於土地問題，縣府推動「水五金田園生產聚落」，主要計畫7月底正式送內政部審查，...

台中市推小農機具免費到場服務 名額有限、先到先審

台中市環保局為減少露天燃燒，除掌握露燃好發點加強稽巡查外，也媒合台積電、中龍鋼鐵合作推廣益菌肥，去年益菌肥補助面積達33...

他的願望是幫父買車、還房貸 中市勞工局助撐家圓夢

23歲蔡姓中度智能障礙青年綽號「小蔡」，是家中長子，最大願望是撐起家計，幫爸爸買新車、還清房貸，但工作老是做不久。

中市身障者持愛心卡免銷單 公有停車場免費停車4小時

台中市交通局推動中市身障人士進出公有停車場免銷單服務，全市共151座公有路外停車場適用，目前免銷單已申辦人數1248人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。