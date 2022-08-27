中市身障者持愛心卡免銷單 公有停車場免費停車4小時

台中市交通局推動中市身障人士進出公有停車場免銷單服務，全市共151座公有路外停車場適用，目前免銷單已申辦人數1248人，審查中16人，共1264人，身障人士持愛心卡刷卡進出停車場，感應即可免費停車4小時，不需再到管理室銷單。

交通局長葉昭甫表示，市府開放設籍台中市並符合資格的民眾，刷卡進出公有停車場，可獲免費停車，其中領「身心障礙者專用停車位識別證」(黃證)可免費停車4小時、「身心障礙者停車證」(粉紅證、藍證)或懸掛身心障礙者專用車牌可全日免費，持愛心卡市民，不必到管理室辦理銷單，經多卡通系統驗證符合身份，在身障停車證有效期間內，自動抵扣免費停車時數。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男說，他使用的輪椅達12公斤，經多年來訓練，已可加快收放輪椅到車內的時間，但部分身障者從下車到坐輪椅，或使用輔具抵達目的地已花上半小時，感謝市府從善如流，有愛無礙打造友善城市。

台中市彩券經銷人員職業工會創會理事長陳中岳說，身障朋友開車獲4小時停車優惠，不用再去繳費，銷單很方便，會多宣導其他身障朋友，若有開車可申請愛心卡身障優惠免銷單服務。

另外，身障者董隆斌25年前車禍受傷，在傷友鼓舞下現為口足畫家，也是身心障礙三鐵競賽好手，他希望有機會購車代步，肯定台中市府為身障者考量停車優惠，很實際。