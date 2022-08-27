影／石岡熱氣球嘉年華超Chill 操場跑道瞬成野餐聖地

台中石岡熱氣球嘉年華今邁入第3天，清晨5點，土牛運動公園已湧現人潮，民眾自備野餐墊鋪坐在操場跑道上，觀賞草原上11顆大小繽紛的熱氣球，背景音樂搭配熱氣球加熱火焰噴發「轟轟」聲響，情侶拿起手機合影紀錄，氣氛浪漫又Chill。

連續4天的石岡熱氣球嘉年華，今天第3天是周末首日，清晨4點多豐勢路上有車潮但順暢，清晨6點多車潮明顯湧現、車速慢，警方引導車輛到指定停車場停車，再搭乘接駁車步入會場。

石岡區公所表示，今早6點多豐勢路湧現車潮，車速明顯較慢，預估今天下午人潮更多，屆時將開放內場近400格停車格，呼籲遊客提早出門，至指定停車場停車，搭乘接駁車至會場。

清晨5點，土牛運動公園滿滿人潮，民眾自備野餐墊、帳篷與矮椅，圍繞著橢圓形草地、面向11顆大小不一的繽紛熱氣球，各色花漾野餐墊一字排開綻放，讓搭乘熱氣球的民眾能欣賞到另類風景。

林姓民眾說，不必跑到台東，台中石岡就有熱氣球可以搭乘，雖然清晨摸黑出門，但現場看到熱氣球一顆顆升空，「感覺好幸福」，很值得。不少外縣市民眾到場，更有南投遊客昨晚11點多就到，順利排到搭乘熱氣球門票。

民眾搭乘熱氣球可看到台中鳶嘴山、大雪山，山脈間露出曙光霎那，360度無邊際美景一覽無遺。

熱氣球嘉年華活動於土牛運動公園登場，熱氣球以繩索固定「定點升降」方式，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險。今晚有水資源宣導音樂晚會，邀請麋生、炎亞綸等歌手登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，民眾享受熱氣球升空之旅，也能欣賞璀璨煙火與現場演唱的浪漫夜晚。

熱氣球體驗採現場排隊購票，每張票500元，於活動開始前半小時開始售票，限量150張，家長若有國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。體驗活動共規劃7場，上午場為8月26日至28日每日上午5時至7時30分；下午場則為8月25日至28日每日下午4時至6時30分。