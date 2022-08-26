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新車安全評等實驗室啟用 地主彰化縣政府官員未受邀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院長蘇貞昌參觀彰濱車輛中心台灣新車安全評等（TNCAP）實驗室模擬車輛撞擊情形。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌參觀彰濱車輛中心台灣新車安全評等（TNCAP）實驗室模擬車輛撞擊情形。記者劉明岩／攝影

位在彰濱工業區的財團法人財團法人車輛研究測試中心，今天落成啟用台灣新車安全評等（TNCAP）實驗室，行政院長蘇貞昌到場見證，交通部指出，台灣推動新車安全評等制度，實驗室落成啟用後，可針對新車進行測試，測試數據再計算成星等，讓消費者作為選購新車參考。

蘇貞昌致詞說，TNCAP實驗室能夠順利落成啟用，讓大家見證該實驗室透過車輛主、被動安全系統檢測，如何強化對成人、兒童及行人的保護，同時也讓國內汽車產業能夠受惠，希望大家繼續努力，持續提升駕駛行車及國人用路安全。此計畫更關係我國汽車產業出口層面，車輛安全檢測如能符合國際水準，我國製造的汽車品質將能獲得國際肯定。

出席今天的TNCAP實驗室落成啟用儀式，除蘇貞昌，還有行政院政務委員羅秉成、交通部政務次長陳彥伯及民進黨彰化縣籍立委黃秀芳、陳素月、陳秀寳等人，以及業界代表。地主彰化縣政府未收到邀請，讓官員不解，車輛中心人員表示，是交通部主辦，縣府未受邀，要問交通部。記者打電話詢問承辦科長，電話沒人接。

交通部在簡報時表示，行政院在2018年核定台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，由交通部規劃分年建置臺灣新車安全評等制度，分別委託財團法人車輛研究測試中心完成台灣新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室廠房採購、檢測技術建立，委託財團法人車輛安全審驗中心建置一套符合國情的台灣新車安全評等的管理規章制度。

交通部指出，今天落成啟用的行人安全防護檢測實驗室，是為了執行包含頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人的傷害程度，並依傷害程度轉換為星級評等，標示著車輛產業從過去注重車輛對於乘員保護的設計，轉為兼顧對外部行人保護的以人為本導向設計。

行政院長蘇貞昌參觀彰濱車輛中心台灣新車安全評等（TNCAP）實驗室模擬車輛撞擊情形。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌參觀彰濱車輛中心台灣新車安全評等（TNCAP）實驗室模擬車輛撞擊情形。記者劉明岩／攝影

交通部

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