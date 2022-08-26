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八三夭主唱阿璞確診 石岡熱氣球嘉年華明換炎亞綸上場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供

台中市石岡區熱氣球嘉年華昨盛大開幕，為期4天，今晨不少民眾摸黑排隊入場。石岡區公所今天下午緊急公告，原定明天音樂晚會壓軸的八三夭主唱阿璞確診，無法出席，改為藝人炎亞綸上陣，歡迎大家到場聆聽音樂。

石岡區公所今天緊急在臉書貼出公告，八三夭主唱阿璞確診，無法出席明日音樂晚會造成不便，深感抱歉，也祝福阿璞早日康復。壓軸演唱嘉賓改由藝人炎亞綸上場獻唱。27日的表演嘉賓其餘不變，照常舉行。

石岡區公所區長劉素幸表示，今天下午4時至6時有逍遙音樂町，邀請雙金歌王沈文程及在地團體帶來精彩表演。

明(27日)天有水資源宣導音樂晚會，邀請麋生、炎亞綸等歌手登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，讓民眾享受熱氣球升空之旅，也能欣賞璀璨煙火與現場演唱的浪漫夜晚。

石岡區公所緊急公告，原定明天音樂晚會壓軸的八三夭主唱阿璞確診，無法出席，改為藝人炎亞綸上陣。圖／石岡區公所提供
石岡區公所緊急公告，原定明天音樂晚會壓軸的八三夭主唱阿璞確診，無法出席，改為藝人炎亞綸上陣。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場欣賞療育熱氣球。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場欣賞療育熱氣球。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供
石岡熱氣球嘉年華第二天，吸引許多民眾到場排隊購票，一圓搭乘熱氣球心願。圖／石岡區公所提供

熱氣球嘉年華 煙火秀 水資源

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